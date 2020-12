Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : le rally de fin d'année appelé à se poursuivre Cercle Finance • 29/12/2020 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en hausse mardi matin, comme les principales places européennes, dans le sillage d'une Bourse de New York visiblement décidée à terminer l'année au sommet. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - progresse de 24,5 points à 5603,5 points, annonçant une ouverture dans le vert. Wall Street a fini la séance de lundi à des niveaux records, Facebook, Amazon et surtout Apple - qui est présent au sein des trois principaux indices de référence - faisant toujours figure de locomotives des marchés. Les places asiatiques sont elles aussi orientées à la hausse ce mardi, avec notamment un bond de plus de 2,6% de la Bourse de Tokyo, qui affiche désormais plus de 15% de gains sur l'ensemble de l'année. Les investisseurs saluent un véritable 'alignement de planètes' avec l'accord sur le Brexit, la validation par Donald Trump du plan de relance budgétaire aux Etats-Unis et le début des campagnes de vaccination contre le Covid-19. Dans ces conditions, le marché parisien devrait tranquillement poursuivre son 'rally de fin d'année', qui lui a permis de reprendre 5% depuis le 21 décembre. S'il accuse encore un repli de 6,5% depuis le début de l'année, l'indice CAC 40 semble bien parti pour terminer l'année au-dessus de la résistance des 5600 points. Les investisseurs vont donc pouvoir aborder avec confiance l'exercice 2021, qui s'annonce placé sous le signe de la reprise économique après une année 2020 marqué par la pandémie. Aucun indicateur majeur ne figure à l'agenda du jour, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris 0.00%