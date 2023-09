CAC 40: le pétrole accroît le risque inflationniste information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 08:33

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son repli mercredi matin, pénalisée par un nouvel accès de fièvre sur les cours du pétrole qui relance les craintes d'une remontée des tensions inflationnistes.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - lâche 29 points à 7234,5 points, annonçant une poursuite du mouvement de consolidation des derniers jours.



L'or noir, qui avait déjà fortement rebondi cet été, se stabilise à des niveaux élevés ce matin alors que l'Arabie Saoudite a décidé de maintenir la réduction de ses quotas de production jusqu'à la fin de l'année.



La Russie a également annoncé son intention de réduire ses exportations, une décision surprise qui devrait elle aussi limiter l'offre sur le marché pétrolier.



Conséquence, le baril de Brent de Mer du Nord se maintient ce matin au-dessus du seuil de 90 dollars, au plus haut depuis l'automne dernier, alors qu'il évoluait encore autour de 72 dollars à la fin du mois de juin.



'Ce risque haussier sur le prix des matières premières est d'autant plus marqué que l'industrie mondiale est actuellement en récession', préviennent les équipes de Groupama AM.



'Une fois le déstockage achevé, l'industrie mondiale repartira, et le risque haussier sur le prix des matières premières énergétiques et industrielles se matérialisera davantage', avertit le gestionnaire d'actifs.



Si la vigueur des prix pétroliers devrait profiter aux valeurs liées à l'énergie, elle pourrait surtout avoir un impact défavorable sur l'inflation au cours des mois de septembre et d'octobre.



'Il est vrai que ce facteur ne se répercutera pas directement sur l'inflation de base, qui exclut l'énergie, mais le risque est que cette flambée ait un effet indirect sur d'autres postes', prévient Jim Reid, chez Deutsche Bank.



Après avoir été récemment rassurés par de bonnes nouvelles sur les prix, les investisseurs redoutent maintenant que la résurgence des pressions inflationnistes ne pousse les banques centrales à maintenir leur politique monétaire restrictive.



Alors que les anticipations des analystes en matière de relèvement des taux de la Fed évoluaient autour de 6% la semaine passée, la probabilité d'une hausse d'un quart de point à la fin du mois est désormais estimée à 7%.



Sur fond de remontée des anticipation d'inflation avec la hausse du pétrole, le rendement du dix américain remonte en direction de 4,27%, tandis que le dix ans allemand culmine à 2,61%.



Au chapitre économique, les intervenants de marché suivront, cet après-midi aux Etats-Unis, la publication de l'ISM des services, qui devrait montrer que le secteur demeure en zone d'expansion, signe de la bonne santé de l'économie américaine.



Les commandes industrielles allemandes devraient, en revanche, connaître un contre-coup brutal en juillet après leur rebond extraordinaire (+7%) du mois de juin, qui était dû à de solides commandes dans l'aéronautique.



'Hormis cette volatilité, la tendance sous-jacente reste baissière', rappellent ainsi les analystes d'Oddo BHF.



Les ventes au détail en zone euro, également attendues dans la matinée, devraient par ailleurs que la consommation des ménages européens sous pression vu la poussée d'inflation et le resserrement du crédit.