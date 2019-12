Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : le père Noël est déjà passé pour les marchés Cercle Finance • 23/12/2019 à 08:30









(CercleFinance.com) - A deux jours de Noël, les investisseurs n'attendent pas grand-chose au pied du sapin cette année, l'année boursière leur ayant déjà réservé un gain de plus de 27% depuis le 1er janvier. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison janvier prochain - recule de huit points à 6004,5 points, annonçant une ouverture sans grand changement. Les dernières séances du mois de décembre se révèlent généralement calmes et les volumes traditionnellement faibles en cette période de 'trêve des confiseurs'. Cette semaine sera particulièrement courte, avec seulement deux séances pleines et une écourtée. La Bourse de Paris fermera demain à 14h30 pour la veille de Noël. En l'absence d'indicateurs économiques en Europe et aux Etats-Unis, les investisseurs s'intéresseront surtout à toute nouvelle information concernant les modalités de l'accord de 'phase 1' récemment trouvé entre les Etats-Unis et la Chine. Dans ce contexte, l'ambition de l'indice parisien pourrait se limiter à la préservation du seuil des 6000 points, avant d'entamer une nouvelle aventure en 2020. Il sera difficile, en tout cas, de faire aussi bien qu'en 2019. Avec une progression de 27,3% depuis le début de l'année, la Bourse de Paris reste en effet en passe de réaliser sa meilleure performance annuelle depuis 20 ans. En clôturant en hausse de 0,8% à 6021,5 points vendredi, le marché parisien a ainsi fini au plus haut de la semaine, du mois de décembre, de l'année, et a atteint de nouveaux sommets depuis juillet 2007.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.15%