CAC 40 : le parcours en dents de scie se poursuit

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son parcours en dents de scie jeudi, alors que les investisseurs tentent de se convaincre que le pire de l'épidémie de nouveau coronavirus est passé. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison février - recule de huit points à 6102 points, annonçant un retournement à la baisse après la progression de la veille. 'Le marché ne peut pas décider s'il doit être 'risk-on' ou 'risk-off', car les niveaux des actions approchent de leurs sommets tandis que les rendements des bons du Trésor américain sont proches de leurs plus bas', expliquent les équipes de recherche et de stratégie de SPDR. 'Le caractère ambivalent du marché doit beaucoup à l'incertitude entourant le coronavirus: il reste difficile de dire à date et dans quelle mesure celui-ci affectera ou non la croissance', souligne la filiale de State Street. Hier, les intervenants de marché avaient largement salué la promesse faite par les autorités chinoises de continuer à agir afin de soutenir l'économie face à l'épidémie de nouveau coronavirus. La Bourse de Paris (+0,9% à 6111,2 points) en avait profité pour battre un nouveau record absolu et pour finir la journée au plus haut du jour, de l'année 2020 et depuis juillet 2007. A Wall Street, l'heure est également à l'inscription de nouveaux records, avec notamment un Nasdaq au sommet, littéralement tracté par la progression stratosphérique de Tesla. Les 'minutes' de la Fed ont rassuré les investisseurs en confirmant que la banque centrale se tient prête à agir face aux risques liés à la menace du coronavirus. 'Le maintien de la politique actuelle pendant un certain temps devrait cependant soutenir l'activité économique américaine face aux développements mondiaux qui ont pesé sur les décisions de dépenses', a notamment déclaré l'institution. La séance promet d'être de nouveau chargée en indicateurs aujourd'hui puisque les investisseurs prendront connaissance coup sur coup, cet après-midi, des chiffres des inscriptions aux allocations chômage, de l'indice de la Fed de Philadelphie et des indicateurs avancés du Conference Board.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.20%