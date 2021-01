Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : le mouvement de yo-yo appelé à se poursuivre Cercle Finance • 29/01/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Après son redressement sans conviction de la veille (+0,9%), la Bourse de Paris devrait continuer à jouer aux montagnes russes vendredi matin en ouvrant sur un net mouvement de repli. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - décroche de 51 points à 5454 points, annonçant un début de séance dans le rouge. Le moral des investisseurs s'est dégradé ces derniers jours, notamment en raison des inquiétudes entourant la livraison des doses de vaccins contre le Covid, un problème qui commence à prendre un tour politique en Europe. Les investisseurs redoutent que la lenteur des campagnes de vaccination ne retarde la reprise économique européenne, déjà mise à mal par les mesures de confinement qui se sont multipliées sur le Vieux Continent cet hiver. Conséquence, les marchés d'actions alignent les séances de Bourse débridées, marquées par des mouvements de très grande amplitude dans un sens comme dans l'autre. L'indice de volatilité VSTOXX de l'indice Euro STOXX 50 a flambé de plus de 30% en moins d'une semaine. Il évolue désormais à ses plus hauts niveaux depuis novembre dernier. Certains opérateurs commencent par ailleurs à s'inquiéter des retombées de la folie spéculative baptisée 'Market Rebellion' par laquelle des communautés en ligne lancent des offensives destinées à faire flamber les cours des actions les plus 'shortées' comme Gamestop ou AMC. Le phénomène a provoqué des dizaines de milliards de pertes pour les hedge funds, qui pourraient se retrouver contraints de revendre les titres 'en bonne santé' dans leurs portefeuilles. Dans ces conditions, les statistiques économiques passent un peu au second plan. Les investisseurs ont toutefois appris ce matin que le PIB de la France avait reculé de 1,3% au quatrième trimestre, sous l'effet du deuxième confinement et des couvre-feux. Aux Etats-Unis, les intervenants de marché attendent les chiffres des dépenses des ménages et la confiance des consommateurs du Michigan, ainsi que les résultats de Caterpillar, Eli Lilly, Honeywell ou Colgate-Palmolive. De quoi générer des variations encore significatives sur les marchés. 'La volatilité restera certainement importante et nous nous la considérons comme une classe d'actifs à part entière qui peut être manipulée à des fins opportunistes', rappelle César Perez Ruiz, responsable des investissements chez Pictet Wealth Management.

