CAC 40: le mouvement de repli appelé à se prolonger information fournie par Cercle Finance • 24/08/2022 à 08:32

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait prolonger mercredi son mouvement de correction qui vient de se traduire par trois séances consécutives de baisse, dans un contexte marqué par des interrogations croissantes sur la santé de l'économie mondiale et l'évolution de l'inflation.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - cède 13 points à 6348,5 points, signalant une ouverture sur des pertes relativement modérées.



Le marché parisien a perdu près de 3% au cours des trois derniers jours de Bourse, ce qui entame sérieusement son redressement amorcé depuis le début de l'été et porte à plus de 11% son repli depuis le début de l'année.



L'ampleur de cette consolidation alimente logiquement le débat sur le risque d'un mouvement baissier durable sur les actions, au vu des nombreuses inquiétudes qui perdurent aux Etats-Unis comme en Europe.



A Paris, cette forte accélération baissière a entraîné une cassure rapide de différents supports majeurs, dont le seuil des 6410 points, base principale et inférieure de la moyenne mobile de court terme.



'Ce retournement fait vaciller la tendance haussière, une dynamique doublement coupée par la rapidité du mouvement et par l'accumulation d'annonces anxiogènes', s'inquiètent les équipes de Kiplink.



Les craintes d'un durcissement plus marqué que prévu de la politique monétaire, à deux jours d'une prise de parole très attendue du président de la Réserve fédérale, ont réveillé les inquiétudes des investisseurs.



Les indices boursiers risquent donc d'emprunter un chemin compliqué dans l'attente du symposium de Jackson Hole, qui réunira à partir de demain les principaux banquiers centraux de la planète.



Le 'rally' estival amorcé par les places boursières mondiales a jusqu'ici reposé sur une atténuation des anticipations d'inflation, et donc sur l'espoir de voir la Fed ralentir le rythme de ses hausses de taux.



Problème, les intervenants de marché s'attendent maintenant à ce que le patron de la Fed se montre plutôt 'hawkish' vendredi, en insistant sur la nécessité de relever les taux d'intérêt afin de calmer l'inflation.



S'ajoutent à cela des craintes grandissantes sur la santé de l'économie.



'Les risques qui pèsent sur la croissance ne cessent d'augmenter', rappellent les analystes de Generali Investments.



'Une récession modérée au second semestre est désormais notre scénario de base pour la zone euro', fait remarquer l'assureur italien.



Dans ce contexte d'incertitudes, les investisseurs surveilleront avec attention, cet après-midi, les chiffres des commandes de biens durables aux Etats-Unis.



Malgré les perturbations logistiques récurrentes et la flambée des prix des matières premières, l'industrie manufacturière américain a plutôt bien résisté jusqu'ici, mais les commandes commencent désormais à se raréfier.



Sur le marché des changes, l'euro a été affaibli hier par les mauvais chiffres conjoncturels publiés en Europe, ce qui l'a conduit à inscrire un nouveau plancher de 20 ans face au dollar, vers 0,99.



La monnaie unique fait toujours preuve de fébrilité ce matin, aux abords de 0,9940, mais sa faiblesse persistante ne semble pour l'instant aucune perspective de répit aux entreprises européennes.