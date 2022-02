Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: le mouvement baissier reprend information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 08:35









(CercleFinance.com) - Après son décrochage de plus de 2,2% hier, la Bourse de Paris devrait prolonger son mouvement baissier mardi, pâtissant du regain de tension en Ukraine en attendant la publication de nouveaux indicateurs économiques.



Vers 8h15, le contrat 'future' - échéance février - sur l'indice CAC 40 se replie de 19,5 points à 6832 points, annonçant une poursuite du repli des trois dernières séances.



Face au risque d'escalade dans la situation ukrainienne, les investisseurs vont probablement continuer à adopter une approche prudente jusqu'à ce que les tensions diminuent.



Une étude réalisée par Deutsche Bank la semaine passée montrait que seulement 7% des intervenants considéraient le dossier ukrainien comme un événement susceptible d'avoir un impact 'majeur' sur les marchés au cours des deux prochains mois.



'Il est donc évident que peu d'entre se sont positionnés avec ce risque en tête', souligne la banque allemande.



Leur appréciation du dossier pourrait évoluer ce matin alors que des images satellites montrent que les forces armées russes intensifient leurs manoeuvres en vue d'une éventuelle intrusion.



Dans ce contexte tendu, les opérateurs devraient continuer à privilégier les actifs jugés plus sûrs, ce qui profite dans l'immédiat à des valeurs refuges tels que l'or ou le yen.



Les investisseurs devraient par ailleurs éviter de trop s'engager dans l'attente d'une nouvelle série d'indicateurs économiques qui pourraient être de nature à influencer les prochaines décisions de la Fed.



L'indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York sera surveillé de près afin de voir s'il confirme un début d'apaisement des contraintes au niveau de l'offre (moins de délais de livraison, moins de pressions sur les prix).



En Allemagne, l'indice ZEW du climat des affaires devrait montrer une amélioration sensible due à l'amélioration de la situation sur le front sanitaire.



Très volatil depuis quelques semaines, le rendement des bons du Trésor américains à 10 ans reflue sous le seuil symbolique des 2%, apportant un petit bol d'air sur le compartiment obligataire.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.11%