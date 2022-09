Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: le mois de septembre devrait démarrer dans le rouge information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris semble bien partie pour aligner une sixième séance de baisse consécutive mercredi matin dans l'attente d'indicateurs économiques importants et après ses piètres performances du mois d'août.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - recule de 64 points à 6060 points, signalant un nouvel accès de faiblesse à l'ouverture.



Le marché parisien ne cesse de perdre du terrain depuis une dizaine de jours: hier, le CAC avait fini par s'enfoncer sous le seuil symbolique des 6200 points pour chuter de 1,4% à 6125 points à la clôture.



'Graphiquement, en-dessous des 6250 points, la tendance de court terme demeure baissière et les moyennes mobiles restent sous le niveau d'évolution de l'indice CAC 40', s'inquiètent les chartistes de Kiplink Finance.



La tendance s'avère particulièrement morose en Europe ce matin suite à l'annonce de la mise en place de nouveaux confinements en Chine, notamment dans la ville de Chengdu, une annonce qui obscurcit encore un peu plus les perspectives sur la croissance mondiale.



Dans ce contexte d'incertitude économique, les investisseurs observeront de près les indices PMI manufacturiers pour le mois d'août en Europe, qui seront publiés dans la matinée.



Aux Etats-Unis, les acteurs de marché prendront connaissance cet après-midi de l'ISM manufacturier, qui évolue sur une tendance baissière depuis 18 mois tout en demeurant en territoire d'expansion.



L'attentisme pourrait ensuite prendre le dessus à la veille des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, qui constitueront le point d'orgue de la semaine boursière.



L'annonce, hier, de créations de postes très inférieurs aux attentes dans le secteur privé américain a quelque peu tempéré la vision d'une économie invulnérable à l'inflation et à la récession chez ses partenaires.



A ce titre, les économistes attendent en moyenne 300.000 créations de postes au mois d'août après les 528.000 annoncées pour juillet.



Quelle que soit la nature de ces données, il apparaît toutefois peu probable qu'elles fassent dévier la Réserve fédérale de sa stratégie agressive de hausse des taux d'intérêt afin de maîtriser l'inflation.





