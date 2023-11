Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: le message de la Fed accueilli avec sérénité information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue dans le vert jeudi matin suite à la tonalité plutôt accommodante adoptée la veille par la Réserve fédérale américaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance novembre - s'adjuge 46 points à 6989 points, ce qui pourrait lui permettre de se rapprocher du seuil des 7000 points à l'ouverture.



Comme prévu, la Fed a maintenu hier soir sa politique monétaire inchangée, tout en laissant entendre qu'elle pourrait procéder à une nouvelle hausse de taux.



D'après les analystes, le flegme affiché par Jerome Powell lors de sa conférence de presse laisse néanmoins penser que le cycle de durcissement de la banque centrale américaine pourrait être terminé.



'Pour ce FOMC, Jerome Powell était encore contraint de laisser des portes ouvertes pour la suite mais le sentiment d'urgence a disparu et on sent en creux une sorte de sérénité au sujet du processus de désinflation', juge Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



'Il est donc encore plus probable que le cycle de hausse de taux soit terminé', ajoute-t-il.



'La communication va devenir de plus en plus difficile au fur et à mesure de la baisse de l'inflation sous-jacente car la politique restrictive sera de plus en plus remise en question', conclut l'économiste.



Selon le baromètre FedWatch du CME, la probabilité d'un tour de vis à l'issue de la réunion du mois de décembre a ainsi reflué à 19,7%, alors qu'elle était encore estimée à 37% il y a un mois.



Cela a eu pour conséquence de faire grimper les places boursières new-yorkaises hier soir, le Dow Jones ayant gagné 0,7% et le Nasdaq Composite repris plus de 1,6%.



Les annonces de la Fed soutiennent par ailleurs la tendance en Asie, où l'indice Nikkei de Tokyo progresse actuellement de 1,1% tandis que la Bourse de Hong Kong avance de 0,6%.



Le message relativement nuancé de la Fed et les propos assez réconfortants de Jerome Powell pèsent sur les rendements obligataires, le dix ans américain repassant sous 4,79%, son plus bas niveau depuis la mi-octobre.



La Banque d'Angleterre doit désormais rendre sa décision de politique monétaire à la mi-journée.



Au vu du repli de l'inflation dans le pays et des multiples signaux baissiers sur l'activité économique, la BoE a de quoi justifier une poursuite de la pause monétaire amorcée en septembre.



Les PMI manufacturiers en Europe vont par ailleurs animer le début de séance en fournissant de nouvelles indications quant à l'impact du resserrement opéré par la BCE sur la confiance des entreprises du secteur.



Aux Etats-Unis, les intervenants suivront à l'heure du déjeuner les chiffres de la productivité du 3ème trimestre et les inscriptions aux allocations chômage, avant les commandes à l'industrie.



La cote européenne reste par ailleurs animée par de nombreuses publications d'entreprises, avec les comptes - entre autres - d'ING, Novo Nordisk, Shell, ou Ferrari.



Outre-Atlantique, de nombreux poids lourds de la cote doivent aussi faire état de leurs résultats ce jeudi, parmi lesquels Apple qui dévoilera après Bourse ses performances trimestrielles très attendues par les marchés.



Sur le marché de l'énergie, les cours du pétrole restent hésitants, tiraillés entre la perspective d'un ralentissement de l'économie mondiale et le tensions persistantes au Proche-Orient.



Le contrat avril sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprend 0,8% à 80,1 dollars alors que le baril de Brent avance de 0,9% autour de 85,4 dollars.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.26%