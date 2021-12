Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : le marché est en mode 'wait-and-see' information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement jeudi matin, dans un marché qui s'annonce attentiste à la veille de la publication des chiffres très attendus de l'inflation aux Etats-Unis. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - avance de 15 points à 7025,5 points, annonçant un début de séance en très légère hausse. Signe de la prudence des investisseurs, le marché parisien avait achevé la séance d'hier sur une perte de 0,7% à 7014 points, après deux séances consécutives de net rebond. 'Le rally commence à s'essouffler face aux craintes grandissantes qu'une nouvelle série de restrictions sanitaires au cours des prochaines semaines ne viennent retarder la reprise économique', explique-t-on chez Deutsche Bank. A ce stade de la semaine, le CAC affiche encore une hausse hebdomadaire de l'ordre de 2% et reste au contact des sommets qu'il avait tutoyés juste avant la découverte d'Omicron. Les investisseurs vont probablement rester peu actifs aujourd'hui en attendant les chiffres de l'inflation qui seront dévoilés demain, une respiration qui semble la bienvenue après les montagnes russes des deux dernières semaines. Cette statistique, jugée déterminante pour l'orientation des marchés, constitue l'ultime case à cocher avant le rendez-vous crucial avec la Réserve fédérale prévu la semaine prochaine. Un chiffre décevant ne suffirait probablement pas à altérer les anticipations de resserrement monétaire, la Fed ayant déjà expliqué qu'elle comptait s'attaquer à l'inflation en accélérant la réduction de ses rachats d'actifs. Selon les déclarations du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, la banque centrale a prévu de discuter, quoiqu'il en soit, du calendrier du 'tapering' lors de sa réunion des 14 et 15 décembre. Les investisseurs vont donc devoir trouver de nouveaux catalyseurs avant d'entamer le traditionnel 'rally de fin d'année', qui se traduit par des gains moyens de 1,5% à Wall Street sur le mois de décembre. De ce point de vue, la séance s'annonce relativement peu chargée en indicateurs aujourd'hui, les intervenants de marché devant simplement prendre connaissance des inscriptions au chômage aux Etats-Unis et des stocks des grossistes.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.15%