CAC 40: le début de semaine s'annonce très calme

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait opter pour une hausse modérée lundi au début d'une séance qui s'annonce calme après l'actualité agitée des dernières semaines.



Vers 8h15, le contrat future sur l'indice CAC 40 - échéance février - avance de 41,5 points à 6990,5 points, annonçant un début de séance dans le vert.



Suite au chiffre bien meilleur que prévu des créations d'emplois aux Etats-Unis, le marché parisien avait fini la séance de vendredi sur un repli de près de 0,8% à 6951 points.



Le bilan hebdomadaire s'avère lui aussi négatif, le CAC ayant cédé 0,2% sur l'ensemble de la semaine.



Signe du recul du risque, les actifs les plus sûrs ont moins la cote depuis quelques jours. Le rendement des Treasuries à 10 ans évolue ainsi autour de 1,93%, un plus haut de deux ans, tandis que l'or reste stable à 1809,3 l'once.



Comme en Europe, un certain calme semble aussi revenu sur les marchés d'actions américains, comme l'illustre l'indice de mesure de la volatilité du CBOE , qui confirme son recul à 23,2 points.



Les places européennes devraient peu évoluer lundi au début d'une semaine qui s'annonce calme, avec peu d'indicateurs américain majeurs à l'agenda des prochains jours.



Les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, prévus jeudi, devraient a priori constituer le point d'orgue de la semaine.



'Si l'inflation américaine surprend à la hausse, nous pensons qu'une hausse de 50 points de base des taux de la Fed au mois de mars serait possible', avertissent les analystes de Danske Bank.



Si une semaine relativement calme s'annonce du côté de Wall Street en termes de données, la saison de publication des résultats commence elle aussi à toucher à sa fin.



Les comptes trimestriels de Pfizer, bp ou Coca-Cola seront toutefois scrutés de près au cours des jours qui viennent.



Sur les 60% des sociétés du S&P 500 qui ont dévoilé leurs performances à ce jour, 78% ont fait mieux que prévu, avec des chiffres supérieurs de 4,7% aux estimations moyennes du consensus.



A titre de comparaison, le ratio historique se situe autour de 70% d'entreprises dépassant les attentes d'en moyenne 5%.



Les intervenants garderont par ailleurs un oeil attentif sur les débats autour du resserrement monétaire à venir, qui demeure le principal moteur des marchés financiers en ce début d'année 2022.



Dans une note diffusée la semaine passée, les stratèges d'UBS recommandaient aux investisseurs de bâtir des positions adaptées à ce changement de paradigme boursier.



Ils expliquent privilégier les actions de la zone euro, ainsi que les titres permettant de se prémunir contre de futures hausses de taux, notamment par le biais des valeurs financières.



'Après un mois de janvier éprouvant, nous nous positionnons en vue d'une remontée des marchés d'actions et maintenons un biais cyclique tourné vers une exposition à des segments défensifs', résume la banque privée suisse.





