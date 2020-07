Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : le début de séance s'annonce relativement calme Cercle Finance • 17/07/2020 à 08:30









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris (Crédit photo : L. Grassin) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note prudente vendredi matin, dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques et dans un climat de marché assombri par la tendance à la hausse du nombre d'infections dues au coronavirus. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - grignote huit points à 5093 points, annonçant un début de séance sans grande tendance. Les marchés d'actions américains ont fini en baisse jeudi, les investisseurs s'inquiétant notamment des perspectives de redressement de l'économie mondiale après une statistique chinoise en demi-teinte. 'Les actifs à risque ont connu une séance difficile hier', reconnaissent les équipes de Danske Bank. 'L'envolée du nombre de cas de Covid-19 - avec notamment des chiffres de décès record en Floride et au Texas - a plombé le moral du marché', explique la banque danoise. 'Le risque d'un prolongement des mesures (partielles) de confinement s'en trouve accru', prévient Danske Bank. La banque scandinave note à ce titre que Charles Evans, le président de la Fed de Chicago, a fait part de ses préoccupations concernant la santé de l'économie américaine. Dans ce contexte, la Bourse de Tokyo perdait 0,4% vendredi en fin de séance, tandis que l'indice CSI 300 des grandes capitalisations chinoises cédait lui près de 0,2%. En Europe, la séance s'annonce relativement calme du fait d'un agenda creux et la cote devrait rester principalement animée par les résultats d'entreprise, comme ce fut le cas ces derniers jours.

