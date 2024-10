Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: le climat se fait plus maussade information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 08:28









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son net recul de la veille, en attendant les décisions très attendues de la Banque centrale européenne (BCE).



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - lâche 82 points à 7450,5 points, laissant entrevoir un repli de l'ordre de 1% à l'ouverture.



Le marché parisien avait perdu plus de 1% vers 7522 points mardi, affecté - comme le reste des places boursières mondiales - par le 'profit warning' surprise d'ASML, survenu en fin de séance.



L'Euro STOXX 50 a dévissé de 1,8% dans le sillage de l'avertissement lancé par le fabricant néerlandais d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs, qui chutait lui-même de 15% au terme des échanges.



'Il faut dire que ses performances sont franchement mauvaises avec des prises de commandes qui n'ont atteint que 2,6 milliards d'euros sur le troisième trimestre, soit la moitié de ce qu'attendait le consensus', commente un trader basé à Londres.



La publication, hier soir, des résultats de 3ème trimestre du géant français du luxe LVMH est venue s'ajouter à ce climat maussade avec un chiffre d'affaires ressorti en-dessous des prévisions du marché.



A New York, les marchés d'actions américains ont eux aussi subi l'effet ASML, avec des pertes qui s'étageaient entre 0,7% et 1% à la clôture hier soir.



'Je continue de considérer ces accès de faiblesse comme des opportunités d'achat, sachant que tous les mouvements de repli que nous avons connu récemment se sont avérés de courte durée', souligne le trader londonien.



Les investisseurs devraient toutefois hésiter à trop s'engager à la veille de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



La BCE devrait une nouvelle fois réduire ses taux d'intérêt demain, alors que les difficultés de l'Allemagne menacent la croissance dans l'ensemble de la zone euro.



L'agenda économique s'annonce relativement peu chargé ce mercredi, même si les chiffres des ventes au détail, des stocks des entreprises et des prix à l'importation constitueront des rendez-vous à suivre au cours de la séance.



Au Royaume-Uni, les chiffres des prix à la consommation devraient montrer que l'inflation est désormais bel et bien revenue en-dessous de l'objectif de 2% que s'est fixé la Banque d'Angleterre.



Sur le marché obligataire, le climat d'appétit pour le risque qui régnait depuis le début de la semaine s'est retrouvé douché hier soir par le 'warning' d'ASML, entraînant un retour sur les emprunts d'Etat.



Le rendement du Bund allemand à dix ans se détend de quatre points de base à 2,23% et celui des OAT françaises de huit points à 2,96%, tandis que les T-Bonds de même échéance efface huit points de base sous 4,04%.



Sur le marché pétrolier, le Brent tente de rebondir de 0,2% après sa correction des dernières séances, dues à la révision à la baisse des prévisions de demande de l'Opep et à la promesse d'Israël d'uniquement frapper des positions militaires iraniennes.





