CAC 40 : le bal des publications monte en cadence

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en légère hausse mardi matin dans le sillage des places américaines et asiatiques, alors qu'un certain calme semble s'installer sur le compartiment obligataire. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - grignote neuf points à 6677 points, annonçant une modeste progression à l'ouverture. Un retour au calme s'opère sur les marchés obligataires après la récente remontée des rendements des Treasuries. Le taux à dix ans américain recule ainsi de deux points de base ce mardi, autour de 1,58%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans se stabilise autour de -0,15%, tandis qu'un léger mouvement de détente se confirme sur les OAT françaises, à 0,19%. Autre facteur de soutien, les cours du brut sont orientés en légère baisse ce matin, avec un baril de Brent qui reflue sous les 86 dollars et un WTI qui repasse sous les 83 dollars suite à l'annonce hier d'un ralentissement brutal de la croissance chinoise au troisième trimestre. La flambée des prix des matières premières, les tensions sur les taux, les pressions inflationnistes ou encore les difficultés de l'économie chinoise devraient être été reléguées au second plan ce mardi avec le véritable démarrage de la saison des résultats. Le bal des publications de résultats va en effet monter en cadence dans les prochaines jours, ce qui pourrait contribuer à restaurer la confiance sur les marchés. Plusieurs poids lours de l'indice Dow Jones ont prévu de dévoiler leurs comptes aujourd'hui, dont Johnson & Johnson, Procter & Gamble et Travelers. Du côté de la technologie, la publication de Netflix, attendue ce soir après la clôture des marchés américains, intéressera tout particulièrement les investisseurs. En Europe, des groupes de la trempe d'Ericsson et de Danone ont d'ores et déjà dévoilé leurs comptes ce matin. Si les résultats sont désormais le principal point d'attention des marchés, les investisseurs se pencheront aussi sur les derniers chiffres du secteur immobilier américain, qui tomberont en début d'après-midi. Les permis de construire et les mises en chantier ne devraient pas avoir progressé en septembre, car les capacités de production des constructeurs sont aujourd'hui utilisées au maximum et évoluent sur un plateau élevé depuis le début de l'année.

