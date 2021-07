Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : la tendance haussière se fragilise Cercle Finance • 16/07/2021 à 08:32









(CercleFinance.com) - Après avoir enfoncé le seuil des 6500 points hier, la Bourse de Paris se dirige vers une ouverture relativement stable vendredi matin en attendant la parution des derniers chiffres de l'inflation en zone euro. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - grignote 1,5 point à 6494,5 points, signalant un début de séance autour de l'équilibre. Alors que les signaux inflationnistes surgissent de partout, les chiffres définitifs de l'inflation dans l'union monétaire - prévus en fin de matinée - seront très suivis et pourraient faire réagir les marchés. Les prix à la consommation devraient avoir progressé de 1,9% sur un an en juin, selon les économistes. La séance sera également animée, en début d'après-midi, par la publication des ventes de détail aux Etats-Unis, qui permettront d'en savoir plus sur le redressement économique Outre-Atlantique. Les ventes d'automobiles ont lourdement chuté en juin pour cause de pénurie de composants et de problèmes logistiques, une correction qui aura forcément un impact sur les ventes au détail. Hier, Wall Street avait signé une séance sans relief, avec un Dow Jones qui ne grappillait que 0,1% au terme des échanges après avoir pourtant tutoyé le cap des 35.000 points en cours de journée. A Paris, le CAC est donc passé sous les 6500 points hier, cédant 1% à 6493 points, sans pourtant subir de véritable pression baissière puisque seulement 2,8 milliards d'euros ont été échangés. Le marché parisien vient de valider la cassure de ses planchers de la fin juin et du début du mois de juillet, un phénomène qui fragilise clairement la tendance. L'enfoncement des 6475 constituerait un nouveau signal baissier avec comme dernier palier de soutien le plancher des 6400 points du 8 juillet. Surgiraient ensuite deux seuils d'alerte à 6300 et 6290 points.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.41%