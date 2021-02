Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : la temporisation devrait se poursuivre Cercle Finance • 04/02/2021 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa temporisation jeudi dans les premiers échanges avant une nouvelle vague de résultats de sociétés et d'indicateurs sur l'activité. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - recule de 13,5 points à 5547 points, annonçant un début de séance plutôt prudent. Le marché parisien, qui semblait bien parti pour aligner une troisième séance de hausse consécutive hier, avait fini par terminer autour de l'équilibre, bloqué sous le seuil des 5560 points. Les investisseurs se disent que le CAC 40 est peut-être allé trop vite et trop fort en reprenant plus de 3% sur les deux séances de lundi et mardi après deux semaines de fortes turbulences sur les marchés. Cette séance de jeudi sera marquée par une vague de résultats de sociétés en Europe comme à Wall Street et les investisseurs espèrent de bonnes nouvelles qui feront oublier le récent accès de faiblesse du marché. ABB, Merck, Nokia et Shell figurent notamment parmi les entreprises devant dévolier leurs comptes aujourd'hui. Plusieurs indicateurs économiques doivent par ailleurs tomber dans la journée, dont les ventes au détail de la zone euro pour le mois de décembre, qui devraient avoir profité d'un effet de rattrapage après les confinements de l'automne. La réunion de la Banque d'Angleterre ne devrait, elle, donner lieu à aucune annonce spectaculaire après le récent renforcement de sa politique d'assouplissement quantitatif. D'un point de vue technique, les premiers supports d'inversion, situés à 5415 et 5385 points, laissent une marge de manoeuvre confortable à l'indice CAC 40, estiment les spécialistes. Cette sécurité de l'ordre de 3% constitue un matelas confortable qui devrait laisser le temps aux acheteurs de se mobiliser en vue d'une prochaine séquence haussière.

