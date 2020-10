Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : la situation sanitaire inquiète Cercle Finance • 26/10/2020 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse lundi matin en réaction aux inquiétudes suscitées par la recrudescence des cas de contaminations au Covid-19 en Europe, susceptible de venir ralentir la reprise économique sur le Vieux Continent. Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison novembre - sur l'indice CAC 40 décroche de plus de 50 points à 4855,5 points, annonçant un début de semaine négatif. Les statistiques publiées ce week-end montrent que les pays européens peinent à endiguer la deuxième vague de contaminations au coronavirus apparue depuis la rentrée. 'L'Europe continue d'aller dans la mauvaise direction, et à un rythme rapide, en ce qui concerne l'évolution du Covid-19, avec désormais plus de 100.000 nouveaux cas quotidiens', s'alarment ce matin les équipes de Danske Bank. Vendredi, les Etats-Unis avaient déjà battu leur record du nombre de nouvelles contaminations au Covid-19, avec plus de 80.000 nouveaux cas journaliers. C'est tout particulièrement l'augmentation du nombre de cas graves de la maladie qui semble inquiéter les investisseurs. 'Le plus préoccupant pour ce qui concerne l'Europe, c'est la remontée des hospitalisations et des décès (même si l'on est encore loin des niveaux atteints au printemps dernier)', souligne Danske Bank. Dans ces conditions, les marchés tablent sur une politique plus accommodante de la part de la BCE, qui doit réunir son conseil des gouverneurs cette semaine. Aucune décision majeure n'est attendue jeudi, mais les opérateurs espèrent bien que Christine Lagarde ouvrira la voie à une extension voire une augmentation du 'programme d'achats d'urgence pandémique' (PEPP) qui avait été mis en place au mois de mars dernier. En attendant, les intervenants de marché prendront connaissance, aujourd'hui, de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, qui devrait confirmer le redressement du secteur manufacturier. Les premiers chiffres du PIB de 3ème trimestre des Etats-Unis et de la zone euro, attendus à la fin de la semaine, devraient également être très surveillés, au même titre que la rafale de résultats d'entreprise (SAP, Alphabet, GE, Nokia, Amazon, Apple,...) devant déferler durant les jours qui viennent.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.08%