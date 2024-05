Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: la sérénité s'évapore avec les tensions sur les taux information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 08:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse jeudi dans dans un climat propice aux prises de bénéfices suite à la dégradation du compartiment obligataire en attendant de nouveaux chiffres de la croissance américaine au premier trimestre.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance juin - lâche 24,5 points à 7913,5 points, annonçant une ouverture à un niveau proche des 7900 points.



L'optimisme qui a récemment porté les marchés d'actions à des niveaux records a cédé la place à la nervosité face à la brusque remontée des rendements des emprunts d'Etat.



L'annonce, hier, d'un rebond de l'inflation en Allemagne est venue accélérer le mouvement de hausse des taux longs, qui ont connu hier l'une de leurs plus mauvaises séances de l'année.



'Cela entraîne plus de volatilité sur toutes les classes d'actifs- le VIX a atteint un point haut de trois semaines - et pénalise un peu la dynamique sur les marchés d'actions', reconnaît Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM



'Pour l'instant, ce n'est pas inquiétant. Il faut juste surveiller le phénomène', tempère toutefois l'analyste.



L'heure est d'ailleurs à la stabilisation ce matin, avec un rendement du Bund allemand à dix ans qui campe sous ses pics annuels inscrits hier, autour de 2,69%, tandis que celui de son équivalent américain revient autour de 4,62%.



Rendus nerveux par la hausse des rendements obligataires, les investisseurs devraient se montrer attentistes d'ici à la publication de la deuxième estimation du PIB américain de premier trimestre, qui paraîtra à 14h30.



Les économistes misent sur une légère révision à la baisse de la croissance du PIB, qui était ressortie à 1,6% en première estimation sur les trois premiers mois de l'année.



Mais l'orientation à court terme des marchés devrait surtout être déterminée par la parution, demain, des données d'inflation PCE aux Etats-Unis, l'indicateur des prix préféré de la Réserve fédérale.



'Des chiffres inférieurs aux attentes pourraient peser sur le dollar et sur les rendements obligataires en poussant les traders à revoir leurs anticipations concernant de futures baisses de taux', prévient George Pavel, gérant chez Capex.com.



La Bourse de New York a fini sur une note clairement baissière mercredi, avec un indice Dow Jones qui a aligné une cinquième séance de repli sur sept.



Sur le marché de l'énergie, les cours du brut poursuivent leur repli en attendant les chiffres des stocks américains de brut, qui paraîtront dans l'après-midi.



Le contrat juin sur le brut léger américain recule de 0,2% vers 79 dollars le baril, tandis que le Brent lâche 0,3% à moins de 83,4 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.