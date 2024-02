Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: la semaine qui commence s'annonce plus calme information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 08:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli lundi après trois séances de hausse, les investisseurs optant pour la prudence à l'approche de nouveaux indicateurs et des dernières publications de la saison des résultats.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - qui maintenant basculé sur l'échéance mars - recule de 13,5 points à 7778,5 points, synonyme d'un début de séance sans grand changement.



Porté par un optimisme grandissant sur la santé de l'économie, l'indice parisien a établi de nouveaux records en fin de semaine dernière, bien au-delà des 7700 points, et affiche désormais un gain de près de 3% depuis le début de l'année.



Après la déferlante de résultats, de statistiques et de décisions monétaires des dernières semaines, la semaine qui commence s'annonce plus calme que les précédentes.



Les investisseurs devraient se montrer peu enclins à prendre des initiatives ce lundi alors que les marchés américains resteront fermés pour la célébration de 'Washington's Birthday'.



La semaine en Europe promet néanmoins d'être animée, jeudi, par les résultats préliminaires des enquêtes de S&P Global réalisées auprès des directeurs d'achat (PMI) du secteur privé.



Si ces indices demeurent en-dessous du seuil crucial des 50 points en Allemagne et en France, synonyme de contraction de l'activité, les économistes espèrent qu'une éclaircie se manifeste sur le Vieux Contient en cé début d'année.



Avec la fin du mouvement de déstockage, des commandes qui se raffermissent, des prix de l'énergie normalisé et la perspectives de prochaines baisses de taux, une modeste amélioration de la conjoncture pourrait commencer à se matérialiser.



Le marché fera également le point sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine avec la parution, mercredi, des 'minutes' de la réunion de janvier, qui avait vu la Fed maintenir ses taux inchangés.



Les anticipations de baisse des taux aux Etats-Unis ont été fortement revues à la baisse ces derniers temps dans le sillage des bons chiffres sur la croissance, l'emploi et l'inflation.



Alors que le marché tablait en début d'année, sur une baisse des taux de 175 points de base à partir de mars, ce ne sont plus que 100 points de base qui sont désormais escompté, et à compter du mois de juin.



Mais le point culminant de la semaine interviendra sans doute mercredi soir avec la publication des résultats trimestriels de Nvidia, le fer de lance de l'intelligence artificielle (IA) dont les processeurs équipent bon nombre de supercalculateurs.



Les analystes s'attendent à ce que le fabricant de puces dépasse les attentes et relève ses objectifs, mais avec un gain qui atteint déjà 46% cette année, toute déception pourrait se traduire par des prises de bénéfices.



Si la saison des publications de quatrième trimestre commence à toucher à sa fin, plusieurs autres poids lourds américains dévoileront leurs performances cette semaine, dont Walmart et Home Depot.



En Europe, la semaine s'annonce encore relativement chargée avec les annonces à venir d'Air Liquide, Carrefour, Nestlé, Mercedes-Benz, AXA, Engie, Deutsche Telekom, Allianz ou encore BASF.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris 0.00%