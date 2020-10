Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : la semaine devrait débuter sur une note positive Cercle Finance • 12/10/2020 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse lundi matin, débutant sur une note positive une semaine qui sera marquée par les premières publications de la saison des résultats trimestriels. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - avance de 19,5 points à 4964,5 points, annonçant un début de séance dans le vert. En s'adjugeant 0,7% à 4947 points vendredi dernier, le marché parisien avait confirmé le franchissement du seuil des 4900 points et terminé non loin de ses plus hauts du jour. Sa progression sur la semaine écoulée s'est établie à 2,5% et l'indice semble désormais bien parti pour refermer le 'gap' des 4978 points, voire refranchir sa résistance majeure des 4985 points. Wall Street a aussi connu une fin de semaine enthousiaste vendredi, puisque le Dow Jones a repris 0,6%, ce qui porte son gain hebdomadaire à 3,3%. Le Nasdaq s'est, lui, apprécié de 1,4%, soit une hausse hebdomadaire de 4,5%. La saison des résultats commence cette semaine à New York avec les comptes de JPMorgan Chase et Citigroup, qui seront dévoilés demain avant l'ouverture des marchés américains. Les investisseurs s'attendent à un petit rayon de soleil au niveau des publications trimestrielles, après plusieurs mois caractérisés par les effets de la crise sanitaire. 'Dans notre scénario de base (60% de probabilité), la reprise économique serait appelée à ralentir dans les mois qui viennent, mais à se poursuivre en 2021', souligne Thomas Harr, l'économiste vedette de Danske Bank. 'Dans le cadre de ce scénario, nous sommes positifs sur les marchés d'actions et nous attendons à ce que la saison des résultats de troisième trimestre surprenne favorablement', explique le stratège. Les investisseurs restent par ailleurs optimistes sur la perspective d'un accord concernant la mise en place d'un nouveau plan de soutien économique au Congrès. Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, et Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, ont prévu de se rencontrer cette semaine afin de s'entendre sur un 'package' qui pourrait atteindre 1.800 milliards de dollars. Ce montant constituerait un parfait compromis entre les 1.000 milliards de dollars envisagés du côté Républicain et les 2.600 milliards de dollars espérés côté Démocrate. Se profile également, jeudi, un Conseil européen extraordinaire qui pourrait constituer la dernière chance en vue de conclure un accord de libre-échange avant la date fatidique du 31 décembre. A noter qu'aucune statistique de premier plan ne figure à l'agenda aujourd'hui.

