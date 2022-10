Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : la remontée des rendements pèse sur le moral information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 08:29









Le fronton du Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : Adobe Stock / ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans grand changement jeudi matin, les investisseurs se montrant nerveux face au mouvement de correction qui touche de nouveau la sphère obligataire. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin octobre - grignote 8,5 points à 6050 points, annonçant un début de séance relativement prudent. Après quatre séances consécutives de progression, le marché parisien avait interrompu sa trajectoire ascendante hier en reculant de plus de 0,4% à 6040 points. La remontée continue des rendements obligataires semble peser de plus en plus lourd sur le moral des investisseurs. La hausse des rendements des emprunts d'Etat s'est accélérée mercredi en Europe, mais surtout aux Etats-Unis où le taux des bons du Trésor à dix ans est repassé au-dessus de 4,1%, au plus haut depuis 2008. Leur progression s'est accentuée après des propos du président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, qui a déclaré qu'il ne voyait aucun signe de ralentissement de l'inflation et réaffirmé la nécessité de continuer à relever les taux d'intérêt. La dégradation de la courbe des taux longs aux Etats-Unis suggère désormais que ce sont bien deux hausses de taux de 75 points de la part de la Fed qui sont anticipées les 2 novembre et 15 décembre prochains, soit un objectif final de 5%. Dans un tel contexte, bon nombre de stratèges estiment qu'il est est encore trop tôt pour repasser à l'achat sur les valeurs. 'Les perspectives pour les actions restent négatives', souligne Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle Investments pour la région EMEA, qui juge 'prématuré' le scénario d'une reprise en 2023. 'Bien que les marchés escomptent clairement les perspectives d'inflation et de récession, nous devons reconnaître que la réalité est toujours différente des prévisions', rappelle-t-il. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans prend encore plus de deux points à 2,39% dans les premiers échanges tandis que son équivalent français évolue à 2,94%. La remontée des rendements obligataires est de nature à pénaliser les marchés actions américaines en augmentant l'attrait des obligations souveraines qui offrent des rendements beaucoup plus intéressants pour les investisseurs. Pour l'instant, les contrats à terme sur indices préfigurent une poursuite du repli de Wall Street, mais la tendance sur les places américaines pourrait dépendre des indicateurs économiques du jour. Les investisseurs prendront en effet connaissance, cet après-midi, des inscriptions aux allocations chômage, de l'indice de la Fed de Philadelphie, des ventes de logements anciens et des indicateurs avancés du Conference Board.

