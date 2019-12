Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : la prudence s'impose avant le communiqué de la Fed Cercle Finance • 11/12/2019 à 08:23









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note incertaine mercredi dans le sillage de Wall Street sous l'effet de nouvelles interrogations concernant l'évolution des questions commerciales. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - avance de 3,5 points à 5851 points, annonçant un début de séance autour de l'ouverture. Orientée à la hausse à la mi-séance, la Bourse de New York s'est retournée à la baisse mardi après des propos de Larry Kudlow, le conseiller économique de la Maison Blanche. L'humeur des opérateurs a été assombrie par les déclarations de l'ancien présentateur de CNBC affirmant que 'la hausse des tarifs douaniers le 15 décembre était toujours sur la table'. Les places boursières mondiales avaient auparavant été saisies d'une bouffée d'optimisme suite à des informations faisant état de la volonté de Washington et Pékin de repousser la date de mise en oeuvre des surtaxes douanières visant les produits chinois, censée entrer un vigueur ce dimanche. Les investisseurs devraient de toute façon limiter leurs prises de risques à quelques heures de la décision monétaire de la Réserve fédérale. Après trois baisses de taux cette année, les investisseurs ne prévoient pas d'annonces spectaculaires dans le communiqué que publiera la Fed ce soir. 'La politique monétaire est déjà accommodante et la situation de l'économie américaine ne justifie en rien des baisses de taux supplémentaires', Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest. 'Nous pensons même que les dernières baisses de taux n'étaient pas nécessaires', rappelle-t-il. Selon le gérant, le discours de la Réserve fédérale devrait rester malgré tout accommodant, afin de se laisser des marges de manoeuvre en cas d'accentuation de la guerre commerciale. Quoiqu'il en soit, pour relancer la dynamique haussière en direction de ses récents sommets, le CAC 40 va devoir franchir durablement la zone de résistance à 5905/5930 points, préviennent les analystes techniques.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris 0.00%