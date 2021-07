Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : la prudence domine avant une avalanche de résultats information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 08:29









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédit photo : L. Grassin) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli lundi matin, dans un marché où la prudence domine à l'aube de ce qui s'annonce comme la semaine la plus chargée de l'actuelle saison des résultats. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin août - recule de 34 points à 6531,5 points, annonçant un début de séance dans le rouge. Cette nouvelle semaine boursière va être principalement animée par une avalanche de résultats trimestriels d'entreprises en France, en Europe et aux Etats-Unis. Le rythme des publications doit en effet nettement s'accélérer au cours des jours qui viennent. La semaine qui s'ouvre aujourd'hui va ainsi voir se succéder les résultats de 177 des 500 composantes du S&P 500, dont les géants américains de la technologie Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook et Amazon. Outre les GAFAM, l'agenda des publications de résultats pour la semaine à venir inclut entre autres General Electric, Pfizer, Ford, McDonald's, Boeing et ExxonMobil. Les investisseurs prendront également le temps de jeter un oeil aux résultats de plusieurs poids-lourds européens, tels LVMH, Volkswagen, Sanofi, Credit Suisse ou BNP Paribas. La saison des résultats de deuxième trimestre a connu jusqu'ici un très bon démarrage, puisque 90% des sociétés américaines ayant dévoilé leurs comptes ont fait mieux que prévu en termes de bénéfices. Par ailleurs, le comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed se réunit mardi et mercredi et les analystes s'attendent à ce que la banque centrale affine sa feuille de route face à la remontée de l'inflation en vue d'une prochaine réduction de ses rachats d'actifs ('tapering'). 'Il ne fait aucun doute que l'inflation a augmenté de manière suffisante pour justifier la réduction progressive des achats d'obligations', estime Tiffany Wilding, économiste chez Pimco. 'La question de savoir si les chiffres concernant le marché du travail ont atteint le niveau suffisant pour justifier un tapering est plus sujette à discussion', explique-t-elle.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.47%