CAC 40: la prudence demeure avant une série d'indicateurs

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est de nouveau attendue en baisse jeudi à l'ouverture avant plusieurs indicateurs économiques qui pourraient renforcer les inquiétudes actuelles des investisseurs, ou au contraire les apaiser.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison fin septembre - recule de 21 points à 7181 points, laissant entrevoir une ouverture bien en-dessous du support important des 7200 points.



Après plusieurs séances marquées par les craintes de voir la remontée des cours pétroliers favoriser un regain d'inflation et précipiter de nouvelles hausses de taux, la journée sera rythmée par une série de statistiques.



Attendue en fin de matinée, la croissance du PIB de la zone euro pourrait être finalement revue à la baisse à seulement +0,1% au deuxième trimestre, contre +0,3% en première estimation.



Aux Etats-Unis, les chiffres des inscriptions aux allocations chômage, qui seront publiés une heure avant l'ouverture de Wall Street, donneront par ailleurs de précieuses indications sur la trajectoire du marché du travail.



Tous signes d'amélioration de ces indicateurs viendraient conforter le scénario d'un resserrement monétaire et, de ce fait, pourraient peser sur le marché boursier.



Après avoir aligné deux semaines consécutives de hausse sur la seconde moitié du mois d'août, le CAC 40 a perdu 2,5% sur les six dernières séances de Bourse dans la perspective d'une poursuite du resserrement monétaire des grandes banques centrales.



Reste à savoir si ce mouvement de repli correspond à un début de correction ou à une simple consolidation après une longue séquence de hausse qui a vu l'indice parisien grimper de 11% depuis le début de l'année.



Dans son 'livre beige' publié mercredi, la Fed a toutefois évoqué un ralentissement de la croissance de l'activité et des prix aux Etats-Unis ces dernières semaines, ainsi qu'un allègement des pressions salariales.



Les rendements des emprunts d'Etat de référence en Europe varient peu en attendant les statistiques qui tomberont dans la journée. A 2,65%, celui du Bund allemand à dix ans se maintient au-dessus du seuil majeur des 2,60%.



Sur le marché américain, le papier à 10 ans se maintient autour de 4,29%.



Le marché pétrolier baisse légèrement après avoir enregistré de fortes hausses au cours des séances précédentes grâce aux perspectives d'une contraction de l'offre.



Le Brent perd 0,3% à 90,3 dollars le baril, après avoir atteint un pic à 91,1 dollars en début de semaine, tandis que le brut léger américain WTI cède 0,4% à 87,2 dollars.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.25%