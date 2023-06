CAC 40: la progression se poursuit derrière Wall Street information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa remontée mercredi matin dans le sillage de la progression de Wall Street la veille suite à la parution de plusieurs statistiques ayant confirmé la bonne tenue de l'économie américaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - grimpe de 40,5 points à 7268 points, laissant entrevoir une troisième séance d'affilée dans le vert.



Le rebond des valeurs américaines hier soir devrait offrir un soutien aux actions européennes, malmenées ces derniers jours par les doutes entourant la croissance et l'évolution des politiques monétaires.



L'annonce d'un bond des ventes de logements neufs, puis d'une forte hausse de l'indice de confiance des consommateurs, a largement soutenu la tendance à la Bourse de New York ce mardi.



Le Dow Jones a fini sur des gains d'environ 0,6% à 33927 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé plus de 1,6% à 13556 points.



L'optimisme quant à la possibilité d'éviter une récession devrait soutenir les marchés boursiers, les investisseurs se remettant à croire en la possibilité d'un atterrissage en douleur de l'économie.



'Sans récession aux Etats-Unis, une récession mondiale n'est pas probable', rappellent ainsi les équipes d'Evli, une société de gestion scandinave.



Un point de vue partagé par les stratèges de Carmignac.



'Tant que l'économie ralentit sans pour autant s'effondrer et que le rythme de désinflation se maintient, bridant les taux d'intérêt de long terme, les marchés actions devraient se maintenir sur une ligne de crête', estime Kevin Thozet, l'un des stratèges du fonds d'investissement parisien.



Mais si la croissance mondiale continue de faire preuve de résilience à court terme, cela signifie aussi que les banques centrales devront continuer à resserrer leur politique dans les mois à venir.



La Bourse de Tokyo s'envolait de plus de 1,9% dans la foulée du redressement de Wall Street. De leur côté, les Bourses chinoises évoluaient sans tendance claire: l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong était à l'équilibre.



Sur le marché des changes, l'euro repart à la baisse après avoir bénéficié hier des propos très fermes tenus par Christine Lagarde à l'occasion du forum de Sintra (Portugal).



Pour la présidente de la BCE, l'inflation reste trop forte en Europe et l'institution va devoir poursuivre sa lutte contre la hausse des prix 'quoi qu'il en coûte'.



La monnaie unique se traite sous la barre de 1,0950 dollar ce matin après avoir testé le seuil de 1,0980 hier.



Du côté de l'obligataire, les solides chiffres parus hier aux Etats-Unis font grimper les rendements, avec un taux des Treasuries américaines à 10 ans qui se retend au-delà de 3,76%.



Les cours du brut évoluent en légère hausse en attendant la publication, dans l'après-midi des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.



Le baril de Brent progresse de 0,7% à 72,7 dollars et celui du brut léger américain (WTI) avance de 0,7% à 68,2 dollars.