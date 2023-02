Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: la pression retombe après les banques centrales information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 08:30









Le fronton du Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : Adobe Stock / ) (CercleFinance.com) - Après une semaine animée par les banques centrales, la Bourse de Paris devrait retrouver un certain calme lundi, même si les jours qui viennent seront marqués par de nouvelles publications de résultats. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - recule de 64,5 points à 7176 points, annonçant un début de séance dans le rouge. La Réserve fédérale américaine mercredi dernier, puis la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre jeudi, n'ont pas surpris les investisseurs, permettant aux marchés de maintenir leur cap haussier du début d'année. A Paris, le CAC 40 s'est adjugé plus de 2,1% la semaine dernière, ce qui lui permet d'afficher un gain de l'ordre de 11,7% depuis le 1er janvier. A Wall Street, les scores sont plus épars, mais en reprenant 3,3% la semaine passée, l'indice Nasdaq s'octroie désormais une progression de 14,8% cette année. D'après les stratèges, l'horizon s'est considérablement éclairci pour les marchés boursiers maintenant que sont passées les réunions des banques centrales et certains les voient désormais poursuivre leur 'rally' jusqu'au printemps. D'autres analystes s'inquiètent au contraire des divergences de vue croissantes entre l'optimisme des investisseurs, qui anticipent déjà la fin du durcissement monétaire, et des le réalisme des banques centrales dont le discours contre l'inflation demeure toujours très ferme. 'L'écart entre les prévisions de la Fed concernant l'évolution des taux pour le reste de l'année 2023 et les attentes du marché n'a fait que se creuser, les investisseurs devenant plus optimistes et les banquiers centraux s'accrochant à la politique hawkish', explique Jason England, gérant de portefeuille chez Janus Henderson. 'A mesure que les attentes de la Fed et du marché divergent, le risque que quelqu'un soit pris à contre-pied augmente considérablement. Ainsi, alors que nous nous attendons à ce que les marchés des taux - et d'autres classes d'actifs. Si la saison des résultats est appelée à ralentir, plusieurs poids-lourds de la cote dévoileront leurs comptes trimestriels au cours des jours à venir, dont le groupe énergétique bp, le géant du divertissement Disney ou le groupe agroalimentaire PepsiCo. Côté macroéconomie, la semaine sera surtout marquée par la publication, jeudi, des derniers chiffres de l'inflation en Allemagne, dont la parution avait été repoussée en raison de problèmes techniques la semaine passée. Sur le front géopolitique, la Chine a exprimé ce week-end son fort mécontentement et sa vive opposition à l'utilisation de la force par les Etats-Unis, qui a décidé d'abattre son dirigeable 'civil' sans pilote. Pékin a dénoncé une réaction 'excessive' de la part de Washington, tout en se déclarant le droit d'apporter d'autres réponses si nécessaire, une annonce qui ne semblait avoir qu'un impact limité sur les places boursières d'Asie lundi.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.83%