Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : la phase de transition se poursuit Cercle Finance • 06/07/2021 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter sans grand changement mardi matin en attendant la réouverture de Wall Street après le long week-end d'Independence Day et avant la publication d'une nouvelle série d'indicateurs économiques, dont l'indice ISM aux Etats-Unis. Vers 8h15, le contrat à terme - livraison juillet - sur l'indice CAC 40 se replie de 12,5 points à 6552,5 points, annonçant une ouverture plutôt prudente. A l'issue d'une séance de transition, le marché parisien avait terminé la journée d'hier sur un gain symbolique de 0,2% qui l'avait porté vers 6567 points. La volatilité est demeurée relativement absente en l'absence de cotations à Wall Street - fermée pour cause de fête nationale - et les volumes s'en sont ressentis. Le fait marquant du jour a été la grande fermeté du pétrole, qui s'est distingué en atteignant un nouveau plus haut annuel à 76,55 dollars à Londres, un zénith depuis août 2018. Les atermoiement des Emirats Arabes Unis bloquent le processus de décision de l'OPEP+ en faveur d'une hausse des quotas de production. Conséquence, le baril de Brent reste se raffermit encore ce matin, gagnant 0,5% à 77,5 dollars ce matin. Les investisseurs attendent dans le courant de la matinée plusieurs indicateurs économiques en Europe, dont les ventes de détail de la zone euro, les commandes industrielles en Allemagne et l'indice allemand ZEW du climat des affaires. Les opérateurs sont également dans l'attente de la parution, cet après-midi, de l'indice ISM américain des services, attendu en baisse après les pics des derniers mois. D'un point de vue technique, la séquence d'évolution passive dans laquelle s'inscrit le marché parisien ne modifie en rien la tendance haussière de court terme, estiment les analystes. Chez Indosuez Wealth Management, on évoque un environnement toujours propice aux opportunités sur les marchés d'actions, mais aussi un appétit pour le risque 'modéré' dans l'immédiat. 'A court terme, une certaine prudence tactique s'impose, notamment au regard de l'engouement de certains investisseurs pour des valeurs technologiques non profitables', estime Julien Descombes, le responsable des investissements d'Indosuez en Suisse. 'Mais nous pensons qu'il convient de rester positionnés sur les valeurs offrant un fort 'pricing power' et qui profitent de la reprise alors qu'il est encore trop tôt pour revenir sur les valeurs défensives', conclut-il.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris 0.00%