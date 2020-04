Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : la perspective d'un déconfinement en soutien Cercle Finance • 14/04/2020 à 08:27









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa dynamique haussière mardi matin après le long week-end de Pâques, dans un marché encouragé par la perspective d'un prochain 'déconfinement' des économies occidentales. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin avril - grimpe de 55,5 points à 4561,5 points, annonçant une ouverture favorable. Le marché parisien avait déjà signé une série encourageante de quatre séances de progression sur quatre la semaine passée, pour un gain hebdomadaire de 8,5%. Les intervenants ont semblé enclins à reprendre position suite aux dernières mesures spectaculaires mises en place par la Fed en faveur des ménages et des entreprises. Après une envolée de 12% la semaine dernière, Wall Street s'est néanmoins essoufflée lundi, le Dow Jones ayant lâché au final près de 1,4% tandis que le Nasdaq finissait sur une hausse minime de 0,5%. La tendance devrait s'inverser ce mardi alors que plusieurs Etats américains - dont celui de New York - ont annoncé prévoir la 'réouverture' de leur économie et la levée progressive des mesures de confinement. Une mesure souhaitée par bon nombre d'investisseurs, qui savent que le coût du confinement représente une perte d'activité comprise entre un et trois points de pourcentage de PIB chaque mois. Les analystes préviennent toutefois que le chemin vers un retour à la normale s'annonce 'très incertain'. 'En effet, avec le déconfinement, l'activité économique va rebondir, mais elle pourrait rester inférieure de plusieurs points de PIB à son niveau d'avant la crise', pronostiquent ainsi les équipes d'Aurel BGC. Pour le courtier parisien, le niveau actuel des marchés boursiers demeure donc 'fragile' et la volatilité devrait rester de mise au cours des prochaines semaines. Les investisseurs pourraient effectivement opter pour la prudence alors que le coup d'envoi de la saison des résultats de premier trimestre sera donné aujourd'hui aux Etats-Unis avec les publications des grandes banques JPMorgan Chase et Wells Fargo, et celle du géant de la santé Johnson & Johnson. Le consensus des analystes financiers table sur une baisse moyenne de 10% des bénéfices des sociétés du S&P 500, soit leur pire décrochage depuis 2009. La semaine s'annonce par ailleurs chargée en indicateurs économiques américains (ventes au détail, production industrielle,...) qui ne devraient pas manquer d'illustrer les effets dévastateurs de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.54%