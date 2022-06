CAC 40: la période de transition se poursuit information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans grand changement mardi à l'ouverture, la prudence limitant les prises de risques avant les statistiques de premier plan qui viendront animer la seconde partie de la semaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - grappille 0,5 point à 6038 points, une tendance peu marquée suggérant une poursuite du mouvement de pause entamé la veille.



Après avoir gagné près de 1,4% dans la matinée et frôlé les 6.160 points, le marché parisien avait inversé la vapeur lundi pour progressivement effacer tous ses gains, avant de conclure la journée sur une perte de 0,4% à 6.047 points.



L'absence de nouvelles données sur les dossiers chauds du moment, c'est-à-dire la possibilité d'une récession et le durcissement des politiques monétaires des grandes banques centrales, a donné lieu à quelques prises de profits après le rebond signé la semaine passée (+2,5% à Paris).



Le redressement observé la semaine dernière sur les Bourses mondiales, prévisible après plusieurs semaines de net repli, suggère toutefois que les investisseurs commencent à relativiser leurs craintes quant à la remontée brutale de l'inflation, à l'origine du récent regain d'aversion au risque.



Ce timide retour de la confiance sur les marchés s'accompagne d'une détente au niveau des rendements obligataires et d'un recul de la volatilité, deux phénomènes qui pourraient encourager les investisseurs à reprendre leurs achats.



La Bourse de New York a elle aussi repris son souffle hier après ses gains vigoureux de la semaine passée (+6,6% en cinq jours pour l'indice S&P 500), le Dow Jones ayant cédé 0,2% et le Nasdaq Composite plus de 0,7%.



Tokyo évoluait de son côté en légère hausse mardi en fin de séance (+0,4%), la vigueur du yen tendant à freiner les valeurs tournées vers l'export, véritable moteur de la cote.



La séance de mardi s'annonce calme en l'absence d'indicateurs importants, le rythme des publications étant appelé à s'intensifier à partir de demain avec, entre autres, une nouvelle estimation du PIB américain de premier trimestre.



Le principal rendez-vous du jour est toutefois fixé à 16h00, avec la parution de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, attendu en net repli en juin du fait des tensions inflationnistes qui pénalisent de plus en plus le pouvoir d'achat des ménages.