CAC 40 : la pause devrait se confirmer

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mercredi matin, poursuivant la pause observée la veille avant quelques rendez-vous importants, dont l'indice allemand Ifo. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - recule de six points à 5963 points, annonçant un début de séance en très léger recul. Hier, le marché parisien n'avait pas été soutenu par la relative fermeté de Wall Street et avait clôturé en repli de 0,4% à 5968 points. Les investisseurs peinent à trouver de nouvelles raisons de prolonger la dynamique à l'oeuvre depuis le début de l'année, qui a fait gagner plus de 26% au CAC 40. 'Nous attendons toujours de nouveaux signes concrets permettant d'affirmer que les Etats-Unis et la Chine avancent effectivement pour finaliser leur protocole d'accord', explique-t-on chez Danske Bank. 'Hier, le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, a déclaré que l'accord 'de phase un' était 'totalement contraignant', mais en dehors de ces propos les informations sur les négociations se font bien rares et nous restons prudemment optimistes quant à la finalisation d'un accord début janvier, et prévoyons plutôt une route semée d'embûches', insiste la banque danoise. Malgré ces incertitudes, Wall Street a signé hier un nouveau carton plein de plus hauts absolus en clôture, l'indice S&P 500 ayant même réussi l'exploit d'inscrire un quatrième record consécutif. Même si quelques ajustements s'opèrent, le marché parisien reste au contact des 6000 points, un score qui n'avait plus été approché depuis l'été 2007. Dans ces conditions, les habillages de bilans de fin d'année pourraient vite reprendre le dessus. Les gestionnaires de fonds procèdent en effet à un rééquilibrage de leurs portefeuilles avant la fin de l'année. D'après Schroders, les données montrent que les actions mondiales ont progressé pendant 78,1% des mois de décembre depuis 1987, avec une hausse des cours de 1,7% en moyenne. Outre les aspects techniques, les investisseurs suivront un important indicateur allemand aujourd'hui, l'indice Ifo du climat des affaires, qui paraîtra dans le courant de la matinée et permettra de savoir si la première économie européenne est en passe de se stabiliser après son récent coup de mou.

