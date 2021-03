Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : la pause de la semaine passée devrait se poursuivre Cercle Finance • 22/03/2021 à 08:29









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter sur une note relativement stable lundi matin, poursuivant sa pause de la semaine passée en l'absence de facteurs susceptibles d'inciter les investisseurs à poursuivre leurs achats des derniers mois. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - recule de sept points à 5980 points, annonçant un début de séance plutôt terne. Pénalisé par la remontée des rendements obligataires, le marché parisien avait terminé la séance de vendredi sur un repli de l'ordre de 1,1%, un peu en-dessous des 6000 points. La semaine écoulée s'est soldée par un effritement de 0,8% qui ne remet pas en cause la tendance haussière puisque le CAC s'adjuge encore plus de 8% depuis le 1er janvier. Pour les analystes techniques, le CAC conserve une certaine marge de sécurité avant un éventuel basculement en tendance baissière. 'Les premiers signes d'inversion de tendance ne prendront effet que si l'indice CAC 40 revient casser les supports majeurs à 5880 et 5850 points', précisent les équipes de Kiplink Finance. Les analystes s'attendent par ailleurs à ce que la rotation sectorielle qui a tant bénéficié aux valeurs européennes dites 'cycliques' et 'value' (décotées) depuis le début de l'année se poursuive dans les semaines qui viennent. 'Cette rotation pourrait se prolonger le temps de retrouver des taux à 10 ans américains normalisés autour de 1,90%', estime-t-on chez Salamandre-Auris Gestion. Après avoir culminé à plus de 1,75% la semaine dernière, le rendement des Treasuries américaines à 10 ans se détendait autour de 1,67% lundi matin, ce qui pourrait conduire le mouvement de rotation sectorielle à marquer le pas. De manière générale, certains stratèges s'attendent à ce que la rotation sectorielle perde en intensité au cours du deuxième trimestre, ce qui pourrait même déclencher une tendance à la consolidation plus globale. 'Les secteurs boursiers qui ont fortement performé depuis le début de l'année eu Europe comme ceux du tourisme/loisirs, automobile, banque ou encore pétrole/gaz ne pourront pas continuer sur la même cadence', souligne-t-on chez IG. La semaine sera animée, entre autres, par les chiffres préliminaires des enquêtes PMI sur le secteur privé en Europe et aux Etats-Unis, qui devraient montrer un écart grandissant dans l'avancée du redressement économique des deux régions, en plus des disparités déjà existantes entre industrie manufacturière et secteur des services.

