Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : la panique est passée, mais la volatilité s'installe information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 08:31









(CercleFinance.com) - Toujours très volatile, la Bourse de Paris devrait s'octroyer un rebond mercredi matin, portée par des espoirs d'une efficacité des vaccins actuels contre le nouveau variant du coronavirus. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - progresse de 75,5 points à 6791,5 points, annonçant un début de séance dans le vert. Les investisseurs saluent notamment les déclarations d'un responsable de l'Université d'Oxford, d'après lequel il n'est pas acquis que les vaccins actuels ne protègent pas contre les nouvelles mutations du Covid-19. Les acteurs de marché ont aussi relevé les informations selon lesquelles la FDA américaine avait approuvé hier le traitement anti-Covid mis au point par le laboratoire Merck. 'S'il n'est pas encore établi que le médicament agisse sur le variant Omicron, l'arrivée de nouveaux traitements constitue une bonne nouvelle à l'approche de la saison hivernale', estime Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank. Après s'être fait peur hier matin en lâchant jusqu'à 1,6%, le marché parisien avait finalement réussi à atténuer ses pertes mardi pour achever la séance sur un repli de 0,8%. Avec un volume d'échanges assez exceptionnel de 8,5 milliards d'euros traités - soit un milliard de plus que vendredi - cette journée de mardi s'impose de loin comme la séance la plus active de l'année. Les marchés d'actions américains avaient, eux, bien débuté la séance, avant que Jerome Powell ne fasse tout basculer. Lors de son audition conjointe avec Janet Yellen devant le Congrès, le président de la Fed a en effet jugé qu'il était le moment de retirer le vocable 'transitoire' pour caractériser l'inflation. Encore plus surprenant au vu du contexte incertain suscité par le variant Omicron, Powell a également indiqué qu'il proposerait que le 'tapering' soit accéléré lors du prochain FOMC de la mi-décembre. Cela n'a pas été vraiment pas du goût de Wall Street, qui a de nouveau basculé en mode d'aversion au risque en seconde partie de séance. Au coup de cloche final, le Dow Jones lâchait 1,9% et le Nasdaq perdait 1,5%. Au rayon statistiques, les investisseurs attendent la publication, ce matin, des indices des indices PMI d'IHS Markit sur l'industrie manufacturière en Europe puis celle, dans l'après-midi, de l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis. Les intervenants seront surtout attentifs à l'évolution des indicateurs mesurant l'état des goulots d'étranglement, à la fois du côté des délais de livraison et des inventaires.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris 0.00%