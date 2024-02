Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: la hausse se poursuit avant une salve d'indicateurs information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en hausse vendredi à l'ouverture alors qu'une nouvelle salve d'indicateurs économiques promet d'animer cette dernière séance d'une semaine pour l'instant positive.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 gagne 31 points à 7775,5 points, laissant entrevoir un début de séance en territoire positif et l'atteinte de nouveaux plus hauts historiques dès les premiers échanges.



Ce regain d'optimisme intervient alors que les nombreuses statistiques publiées cette semaine ont témoigné de la robustesse de l'économie américaine, mais aussi - dans une certaine mesure - de la bonne résistance de l'activité en Europe.



Goldman Sachs a relevé hier sa prévision sur l'indice paneuropéen STOXX Europe 600 que la banque d'affaires américaine voit désormais atteindre 510 points à 12 mois, soit l'équivalent d'un gain de l'ordre de 5% par rapport à ses niveaux actuels.



Dans une note de stratégie, Goldman justifie son plus grand optimisme par la perspective d'une amélioration de l'économie européenne dans les mois à venir.



Les marchés vont pouvoir évaluer plus précisément l'évolution de la conjoncture et le calendrier des prochaines mesures d'assouplissement attendues de la part des banques centrales avec la parution de toute une série d'indicateurs dans les heures qui viennent.



Les investisseurs surveilleront notamment, à 14h30, les chiffres des prix à la production aux Etats-Unis, une composante de l'indice PCE, la mesure de l'inflation préférée de la Fed.



Les permis de construire et les mises en chantier devraient rester pénalisés par le niveau élevé des taux, mêmes si les taux d'emprunt hypothécaire ont reflué depuis leur pic, avec les espoirs de baisse des taux de la Fed.



A Wall Street, les marchés d'actions américains - qui évoluent à des niveaux proches de leurs récents records - se dirigent vers une 15ème semaine de hausse sur 16.



L'indice Dow Jones s'est adjugé 0,9% à 38.773 points et il ne s'en est fallu que de 0,1% pour qu'il batte son record de clôture de lundi (38.798 points).



Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,3% à 15.906,2 points, une dynamique qui devrait se prolonger aujourd'hui grâce aux bons résultats d'Applied Materials, salués par une envolée de 10% en transactions hors séance.



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a pris 0,9% pour établir de nouveaux plus hauts de 34 ans pour revenir à quelques encâblures de son record historique qui avait été atteint en décembre 1989.



En Chine, l'indice Hang Seng de Hong Kong a progresse de 2,5% dans l'espoir de nouvelles mesures de soutien de Pékin à destination de plusieurs secteurs stratégiques.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans cède un peu de terrain, à 4,24%, après avoir touché en début de semaine des sommets de presque trois mois.



L'euro est quasi stable et s'affiche à 1,0760 dollar, tandis que les cours pétroliers repartent à la hausse bien que l'Agence internationale de l'énergie ait révisé jeudi à la baisses ses prévisions sur la demande pour 2024.



Le Brent de la Mer du Nord reprend actuellement 1,5% à plus de 82,6 dollars le baril tandis que le brut léger américain (WTI) s'octroie 1,8% autour de 78 dollars.



A ce stade de la semaine, l'indice CAC 40 affiche une hausse hebdomadaire de plus de 1,2%, ce qui porte à 2,6% ses gains depuis le 1er janvier.





