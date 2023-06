CAC 40: la fermeté des banques centrales bien digérée information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en timide hausse vendredi matin, dans des marchés qui continuent de réagir à la volonté affichée des grandes banques centrales de poursuivre leurs hausses de taux.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison juin - avance de 13 points à 7304 points, annonçant un très légère progression en début de séance.



Sans surprise, la Banque centrale européenne (BCE) a relevé hier ses taux directeurs de 25 points de base, tout en manifestant son intention de maintenir une politique restrictive sur la durée.



A l'absence de soutien de la BCE s'ajoute la posture peu accommodante de la Fed, qui a laissé entendre sans grande ambiguïté qu'elle prévoyait encore deux relèvements supplémentaires du loyer de l'argent cette année.



'Les banques centrales n'en n'ont pas fini avec leur cycle de resserrement, et les annonces de la semaine clarifient si besoin ce point: d'autres hausses de taux sont à prévoir', résume Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital.



Certains observateurs font néanmoins remarquer que, malgré un discours de grande fermeté, les banques centrales se sont abstenues de prendre des mesures trop pénalisantes pour les marchés.



A contre-courant de la Fed et de la BCE, la Banque du Japon (BoJ) a maintenu vendredi sa politique monétaire ultra-accommodante, même si sa trajectoire pourrait être révisée dans les mois à venir.



Quelques indicateurs économiques bien reçus, ayant confirmé la bonne résistance de l'activité, ont par ailleurs nourri l'optimisme des investisseurs Outre-Atlantique.



Après des débuts laborieux, la Bourse de New York a fini sur des gains vigoureux jeudi, les intervenants ayant privilégié une lecture positive des nombreuses statistiques publiées dans la journée.



Le Dow Jones a grimpé de près de 1,3% et le Nasdaq Composite s'est adjugé plus de 1,1%.



Si l'indice VIX de la volatilité a rebondi vers 14,5 points, le 'baromètre de la peur' - comme le surnomme Wall Street - continue d'évoluer sur des plus hauts pluriannuels.



La réaction des marchés obligataires aux annonces de la Fed puis de la BCE a été peu significative, avec un rendement du Bund allemand à dix ans qui oscille autour de 2,50%.



Sur le marché américain, le rendement à dix ans s'affichait à moins de 3,73%, ce qui laisse entrevoir une évolution globalement stable sur l'ensemble de la semaine.



Avec des les investisseurs qui commencent à relativiser le risque de marché lié aux politiques monétaires, une séance calme se profile en Europe, comme à Wall Street.



Les chiffres définitifs des prix à la consommation en zone euro au mois de mai et l'indice de confiance des consommateurs du Michigan seront pratiquement les seuls indicateurs conjoncturels publiés aujourd'hui.



Cette fin de semaine pourrait toutefois être marquée par une volatilité accrue du fait de la configuration des 'quatre sorcières', caractérisée par l'arrivée à expiration de nombreux contrats d'options et de 'futures' sur indices.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC affiche pour l'instant un gain de l'ordre de 1,1%.