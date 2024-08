Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: la Fed rassure, nouvelle pluie de résultats information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 08:27









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse jeudi matin en dépit des signaux accommodants envoyés la veille par la Réserve fédérale, qui pourrait baisser ses taux dès le mois prochain en réponse au ralentissement de l'inflation et à la détente du marché de l'emploi.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance août - recule de 19 points à 7527 points, annonçant un début de séance sur une note de faiblesse.



Les investisseurs ne semblent pas surpris par la petite phrase prononcée mercredi soir par Jerome Powell, le président de la la Fed, selon lequel une baisse de taux en septembre pourrait être 'sur la table' si les bons chiffres de l'inflation et la modération du marché du travail devraient se poursuivre.



Pour les analystes, ces commentaires signifient que la banque centrale américaine ne se focalise plus sur son mandat de stabilité des prix, mais qu'elle donne désormais un poids équivalent au mandat de plein emploi.



'C'est un facteur de soutien pour la plupart des marchés', estime Florian Ielpo, responsable de recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.



'La conviction actuelle est que la Fed baissera ses taux cette année et que c'est une bonne nouvelle pour l'économie', ajoute-t-il.



'Dans ces conditions, les marchés peuvent décider de passer outre les hauts et les bas de la saison des résultats en cours et d'envisager un avenir macro et microéconomique plus prometteur', conclut le professionnel.



Dans le sillage de ces propos, l'indice Dow Jones a pris 0,2%, le S&P 500 s'est adjugé 1,6% et le Nasdaq Composite a bondi de 2,6%, soutenu par les valeurs des semi-conducteurs.



Les investisseurs gardent en parallèle un oeil sur les résultats d'entreprise, alors que Meta Platforms a dévoilé hier soir des résultats supérieurs aux attentes de Wall Street.



Le titre grimpait de plus de 7% en cotations avant-Bourse.



La séance du jour est en outre animée par une pléiade de résultats d'entreprises européennes, dont ceux d'AB InBev, ArcelorMittal, BMW, ING, Daimer Truck, Société Générale ou Volkswagen



Côté indicateurs économiques, cette première journée du mois d'août s'annonce tout aussi intense avec la publication des indices PMI manufacturiers en Europe et la décision de la Banque d'Angleterre.



Aux Etats-Unis seront publiés, entre autres, les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice ISM manufacturier.



Avec le soutien de la Fed, les stratèges commencent à envisager un climat plus radieux pour les places boursières après deux mois difficiles, notamment grâce à l'émergence de facteurs techniques porteurs.



Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, souligne que d'ici vendredi, 50% des entreprises du S&P 500 vont sortir de la période de 'black-out' concernant leurs rachats d'actions.



'La reprise progressive des rachats d'actions - qui constitue une lame de fond de soutien des indices - ainsi que la perspective de bons résultats de la part de Nvidia à la mi-août pourraient permettre de refermer la parenthèse baissière de l'été et de repartir sur des bases plus solides', promet le stratège.





