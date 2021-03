Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : la Fed délivre un message jugé rassurant Cercle Finance • 18/03/2021 à 08:27









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le vert jeudi matin dans le sillage de Wall Street, après le message jugé rassurant délivré la veille par la Réserve fédérale. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance mars - grimpe de 30 points à 6085 points, annonçant un début de séance en territoire positif. La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi soir, les dernières annonces de la Fed ayant su rassurer les investisseurs concernant l'évolution de la politique monétaire aux Etats-Unis. Si la banque centrale a révisé à la hausse ses perspectives de croissance et d'inflation, l'institution dit écarter pour l'instant toute hausse de ses taux directeurs. 'Les taux de long terme pourront donc continuer à monter sans que la Fed n'agisse, tant que les marchés du crédit et des actions résistent', réagit Patrice Gautry, chef économiste de l'Union Bancaire Privée. 'La Fed attend délibérément une hausse de l'inflation et une baisse du taux de chômage (...) avant de changer sa stratégie', ajoute l'analyste de l'UBP. Ces nouvelles ont eu pour effet de faire baisser le dollar, qui replongeait en direction de 1,1985 ce matin face à l'euro. Si les propos de Jerome Powell ont rassuré les marchés d'actions, ils n'ont, en revanche, pas soulagé les spécialistes des marchés obligataires puisque les taux longs américain ont battu hier de nouveaux records. Le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans culmine désormais à 1,69%. Après les annonces de la Fed, les investisseurs européens vont guetter aujourd'hui les décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Si la BoE s'était montrée ouverte à l'idée de taux négatifs au cours des derniers mois, l'avancée rapide des campagnes de vaccination au Royaume-Uni - qui augurent un vif rebond de la croissance cet été - devrait la pousser à adopter un biais plus neutre aujourd'hui. Les investisseurs espèrent par ailleurs que la série d'indicateurs attendus en cours de séance aux Etats-Unis confirmeront la tendance au redressement de l'économie américaine décrite hier par la Fed. Les inscriptions aux allocations chômage sont donc attendues en baisse, tandis que l'indice de la Fed de Philadelphie et les indicateurs avancés du Conference Board devraient, eux, ressortir en hausse.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.02%