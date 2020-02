Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : la dynamique favorable tient toujours Cercle Finance • 06/02/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait aligner une quatrième séance consécutive de hausse jeudi matin à la faveur d'un apaisement des craintes liées au coronavirus, qui fait remonter le pétrole et enraye le récent mouvement de repli vers les valeurs refuges. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin février - s'adjuge plus de 50 points à 6034 points, annonçant une nette progression à l'ouverture. 'Le sentiment de marché favorable sur les marchés d'actions mondiaux se poursuivait ce matin avec l'annonce par la Chine de la réduction des droits de douane sur certains produits américains', explique-t-on du côté de Danske Bank. Pékin a annoncé son intention de réduire de moitié les taux des droits de douane supplémentaires appliqués à certains produits américains à partir du 14 février. La décision vise à 'assouplir les tensions économiques et commerciales' avec Washington, à en croire les déclarations de la Commission des droits de douane du Conseil des Affaires d'Etat. 'Parallèlement, les efforts visant à contenir la propagation du coronavirus continuent', font valoir les équipes de Danske Bank. Les autorités chinoises ont d'ailleurs annoncé que plus de 1150 patients infectés par le virus avaient pu quitter l'hôpital mercredi en fin de journée après leur rétablissement complet. Autre nouvelle de taille, le pétrole parvient à endiguer sa récente plongée en territoire baissier ('bear market') en signant un rebond de 2% au-delà de 51,8 dollars. L'agenda s'annonce peu chargé en indicateurs aujourd'hui, avec seulement les chiffres de la productivité aux Etats-Unis et les dernières inscriptions aux allocations chômage au programme. D'un point de vue technique, le potentiel semble relativement limité à court terme pour le CAC 40, avec un premier plafond de verre situé à 6010 points. Pour éviter un nouveau contrepied ou un nouvel excès baissier, l'indice devra surtout s'employer à préserver le point charnière des 5930 points, préviennent les analystes de Kiplink.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.68%