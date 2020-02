Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : la dynamique de redressement est confortée Cercle Finance • 04/02/2020 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mardi matin dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques sur fond d'accalmie apparente dans le dossier du coronavirus. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 avance de 30,5 points à 5861,5 points, annonçant une ouverture en territoire positif. Après son vif décrochage de la veille, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a repris 2,7% mardi. A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei s'est adjugé près de 0,5%. 'L'appétit pour le risque s'est légèrement amélioré pendant la nuit avec un redressement des marchés d'actions, des rendements obligataires et des prix des matières premières, sous l'impulsion des mesures de soutien décidées par la Chine et sans doute sous l'effet de l'indice ISM manufacturier meilleur que prévu paru hier aux Etats-Unis, désormais au-dessus de la barre des 50 points', explique-t-on chez Danske Bank. 'S'il est probable que l'on assiste à un nouveau reflux à court terme pour cause d'arrêt de l'activité en Chine, cet indicateur constitue un nouveau signe qu'un petit redressement était en cours avant le début de l'épidémie', souligne la banque danoise. Ces données ont permis, en tout cas, à Wall Street de conforter son avance hier. Le Dow Jones a gagné 0,5% hier et le Nasdaq s'est octroyé plus de 1,3%. Les marchés se rassurent également avec le taux de mortalité jugé plutôt faible du coronavirus, de l'ordre de 2%, de moitié inférieur à celui du SRAS en 2003. La débâcle se poursuit en revanche du côté du pétrole avec un baril de brut léger américain qui enfonce clairement le support des 51 dollars, même si le WTI rebondit actuellement de 0,5% à 50,5 dollars. L'agenda économique s'annonce peu fourni aujourd'hui, seuls les chiffres des commandes à l'industrie aux Etats-Unis et des prix à la production en zone euro devant être publiés.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.05%