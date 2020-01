Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : la consolidation, toujours, en attendant la BCE Cercle Finance • 23/01/2020 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa consolidation jeudi matin, dans un climat d'attentisme en attendant la première réunion de l'année de la Banque centrale européenne (BCE). Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison février - cède 24 points à 5983 points, annonçant un début de séance plutôt prudent. Les investisseurs n'attendent ni modification des taux, ni changement spectaculaire concernant la politique d'assouplissement quantitatif de la BCE, mais ils étudieront de près les déclarations de sa présidente Christine Lagarde. 'Cette première réunion en 2020 (...) ne devrait pas apporter de surprise', pronostique Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest. 'La politique accommodante devrait être réitérée. Tout au plus attendrons-nous la confirmation d'une vision plus optimiste sur l'économique européenne', ajoute le professionnel. Pour l'analyste, les commentaires de Christine Lagarde sont susceptibles d'imprimer une véritable tendance pour l'exercice 2020. Celle-ci devrait notamment persister dans sa demande de relance budgétaire au sein de la zone euro, visant en particulier l'Allemagne, explique le gérant d'Amplegest. Quoi qu'il en soit, cette réunion ne devrait avoir 'aucun impact sur les marchés, qui n'anticipent aucun mouvement sur les taux en 2020', prédit de son côté Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. Pour les experts du groupe BNY Mellon Investment Management, en revanche, la bienveillance de la BCE pourrait permettre aux marchés d'actions européens de rattraper une partie du terrain perdu sur Wall Street, à la faveur d'un contexte économique 'plus stable'. 'Un soutien continu de la BCE devrait fournir une certaine protection contre de fortes baisses sur les marchés et favoriser un environnement favorable aux investisseurs en actions', assure la banque new-yorkaise. Pour mémoire, le CAC 40 n'a progressé que de 0,5% depuis le début de l'année, là où l'indice S&P 500 affiche déjà un gain de 2,8%. La journée sera également marquée par la parution de quelques indicateurs économiques de second plan aux Etats-Unis (inscriptions aux allocations chômage, stocks de pétrole) ainsi que par une nouvelle salve de résultats trimestriels, dont ceux du géant de la consommation Procter & Gamble.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.23%