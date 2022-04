Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: la Chine alimente une tendance haussière information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en nette hausse mardi matin dans le sillage du redressement des places asiatiques, encouragées par les dernières mesures de soutien à l'économie dévoilées par la Banque populaire de Chine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mai - avance de 89 points à 6461 points, laissant entrevoir une progression proche de 1,3% à l'ouverture.



Après avoir fini sur un repli de 2% la veille, le marché parisien semble prêt à repartir de l'avant, les investisseurs retrouvant un peu de goût pour le risque après une série de développements favorables en Chine.



La tendance est principalement soutenue par la décision surprise de la banque centrale chinoise de réduire d'un point de pourcentage le taux de réserves obligatoires pour les dépôts en devises étrangères, qui passera de 9% actuellement à 8% à partir du 15 mai.



Cette décision vise à renforcer la gestion des liquidités en devises étrangères dans les institutions financières, explique la Banque populaire de Chine dans un communiqué.



Pékin a par ailleurs dévoilé une série de directives destinées à résoudre les goulets d'étranglement, à stimuler la consommation et à faire face à l'impact de la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 dans le pays.



Suite à la présentation de ces mesures, l'indice Hang Seng de Hong Kong a repris près de 1% au lendemain d'un lourd repli et le Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini la séance sur des gains de l'ordre de 0,6%.



Cet apaisement du climat général devrait profiter aux actions, notamment du côté du secteur technologique alors que les poids-lourds Apple, Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft s'apprêtent à publier leurs résultats au cours des jours à venir.



Autre signe du recul des tensions, le rendement des Treasuries à 10 ans reflue autour de 2,8260% après avoir touché des pics pluriannuels la semaine dernière.



Les marches d'actions devraient également bénéficier d'une nouvelle poussée sur le front des fusions-acquisitions (M&A), qui fournit quelques raisons de repartir à l'achat.



Twitter a annoncé hier soir avoir trouvé un accord en vue de se vendre à Elon Musk, qui proposera une prime de 38% pour prendre le contrôle de la société dans le cadre d'une transaction estimée à 44 milliards de dollars.



L'objectif de l'opération vise à retirer le site de micro-blogging de la cote.



Du coté des indicateurs, les investisseurs auront à analyser cet après-midi les chiffres des commandes de biens durables, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board ainsi que les ventes de logements neufs.





