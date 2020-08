Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : la Bourse de Paris poursuit le rebond initié hier Cercle Finance • 25/08/2020 à 10:59









(Crédits photo : - L. Grassin ) (CercleFinance.com) - Après un gain de +2,3% hier, la Bourse de Paris poursuit sa progression ce mardi matin, portée par un regain d'optimisme concernant le dossier commercial opposant les États-Unis et la Chine. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 avance de +0,8%. Il s'affiche ainsi à 5.045 points. Le marché semble accueillir avec optimisme les derniers signes en date de progrès dans les discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine, qui ont fait état d'avancées dans leurs négociations. Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, a déclaré hier que les deux parties avaient accompli un certain nombre de progrès dans la mise en oeuvre de leur accord commercial dit de 'phase un'. Pékin aurait notamment accepté certaines concessions visant à garantir la propriété intellectuelle des entreprises américaines et se serait engagé à accroître l'achat de produits américains. Du côté des statistiques du jour, Destatis a légèrement relevé son estimation (corrigée de prix et de variations saisonnières et calendaires) du PIB de l'Allemagne au deuxième trimestre 2020, estimant désormais qu'il a chuté de 9,7%, au lieu d'une contraction de 10,1% estimée initialement. Les investisseurs surveilleront avec attention la publication, un peu plus tard ce matin, de l'indice allemand du climat des affaires Ifo. Aux États-Unis sont attendus, dans l'après-midi, les chiffres des ventes de logements neufs ainsi que l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board. Dans l'actualité des valeurs, Pizzorno Environnement annonce ne pas être candidat au renouvellement du marché de collecte et de nettoiement de Marrakech (Médina et Sidi Yousef Ben Ali) dont il est attributaire depuis 2007 au travers de sa filiale locale Téomara. Au regard des nouvelles dispositions du marché de Marrakech et de la situation financière de ses filiales marocaines, il a ainsi été décidé de suspendre le développement du groupe au Maroc, conformément au plan stratégique mis en oeuvre depuis trois ans. EssilorLuxottica fait part du rejet, par un tribunal néerlandais, de sa requête visant à obtenir l'accès à des informations de la part de HAL et de GrandVision sur la manière dont ce dernier a géré ses affaires pendant la crise de la Covid-19. Après ce jugement dans le cadre de la procédure en référé lancée par le géant franco-italien de l'optique, ce dernier indique étudier ce jugement et évaluer ses voies de recours, dont la possibilité d'interjeter appel.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.66%