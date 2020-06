Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : la Bourse de Paris nettement dans le rouge Cercle Finance • 09/06/2020 à 10:52









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'affiche nettement dans le rouge ce matin, même si elle parvient à préserver le niveau des 5.000 points. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 recule de -2%. Il s'affiche à 5.070 points. L'indice phare de la place de marché parisienne s'inscrit donc en baisse, alors que le Nasdaq Composite a accéléré la cadence lundi en fin de séance pour pulvériser un nouveau record absolu au-delà des 9925 points. Le S&P 500 (+1,2%) a lui bouclé une sixième séance de hausse consécutive et une neuvième séance de progression sur une série de 10. Symboliquement, l'indice de référence des gérants américains repasse désormais en territoire positif sur l'année 2020. Du côté des statistiques du jour, en avril 2020, le déficit commercial de la France a sans surprise augmenté sensiblement à cinq milliards d'euros, après une forte réduction à 3,2 milliards en mars, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires de l'administration des douanes. Cette dernière explique que la chute des exportations s'est montrée supérieure ce mois-ci à celle des importations, dans une contraction très forte des échanges liée aux mesures de confinement mises en place en France et dans le monde face à la crise sanitaire. Selon les données ajustées de variations saisonnières et calendaires de Destatis, l'Allemagne n'a généré qu'un excédent commercial de 3,2 milliards d'euros en avril 2020, à comparer à 12,8 milliards le mois précédent. Les investisseurs prendront également connaissance d'une nouvelle estimation du PIB européen, puis des stocks des grossistes américains cet après-midi. Dans l'actualité des valeurs, Vinci Airports fait part de la reprise d'activité des 10 aéroports dont il est concessionnaire au Portugal. 'Dé-confiné depuis le 4 mai, le Portugal connaît une demande croissante des compagnies aériennes à l'approche de la saison d'été', précise-t-il. Bouygues indique que le gouvernement du Bénin a confié à un groupement dont Bouygues Bâtiment International est mandataire le développement et la réalisation du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Abomey-Calavi, la deuxième plus grande ville du pays. Le groupe Atos annonce ce mardi que ses serveurs BullSequana S800 vont être commercialisés auprès de la Direction des Achats de l'État (DAE), dans le cadre d'un appel d'offres remporté par son partenaire SCC.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.78%