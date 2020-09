Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : la Bourse de Paris ne poursuit pas le rebond Cercle Finance • 08/09/2020 à 10:41









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris ne parvient pas à prolonger le rebond, alors que l'indice phare parisien a gagné +1,8% lors de la séance d'hier. En effet, peu avant 11 heures, le CAC 40 recule de -1%. Il revient ainsi à 5.005 points. 'Afin d'éviter un retracement intempestif, l'indice CAC 40 se doit de confirmer son plus haut de 30 jours en tenant à minima le point de résistance des 5.050 points. En cas de retournement deux seuils supports seront à surveiller, le niveau intermédiaire des 5.005 points puis le support plus significatif, synonyme d'inversion de tendance à 4.910 points', commentent les équipes de Kiplink. Du côté des statistiques du jour, le déficit commercial de la France recule de 1,1 milliard d'euros au mois de juillet après des augmentations de 0,7 milliard en juin et de 2,4 milliards en mai, mais reste à un niveau élevé de sept milliards d'euros, selon l'administration des douanes. Cette baisse du déficit s'explique par la reprise plus sensible des exportations (+3,1 milliards d'euros) comparativement à celle des importations (+2,1 milliards). Elles sont remontées respectivement à 83% et 90% de leurs niveaux moyens de 2019. Selon les données ajustées de variations saisonnières et calendaires de Destatis, l'Allemagne a généré un excédent commercial en hausse à 18 milliards d'euros en juillet 2020, en comparaison avec celui de 14,5 milliards du mois précédent. L'office fédéral des statistiques explique que cette augmentation d'un mois sur l'autre résulte d'une croissance de 4,7% des exportations allemandes, plus forte donc que la hausse de 1,1% des importations. Aucune donnée n'est prévue ce jour aux États-Unis. Dans l'actualité des valeurs, Sanofi annonce de nouveaux résultats positifs relatifs à un essai de prolongation de phase III en ouvert de Dupixent chez des adultes et adolescents souffrant d'asthme modéré à sévère, qui seront présentés au Congrès international de la Société européenne de pneumologie. Ces données ont montré que les profils de sécurité et d'efficacité observés dans le cadre des essais antérieurs consacrés à ce médicament se sont maintenus pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois ans, indique le groupe de santé. Innate Pharma publie une perte nette de 10,3 millions d'euros pour le premier semestre 2020, contre un bénéfice de 13,2 millions un an auparavant, avec un résultat opérationnel passé de +9,5 à -8,3 millions d'une année sur l'autre. Bouygues Construction annonce que Richelmi, filiale codétenue par Bouygues Bâtiment France Europe et par les entreprises J B Pastor & Fils, a remporté un contrat de 150 millions d'euros pour la construction de 192 logements dans le quartier de la Colle, à Monaco. Vinci annonce la nomination de Belen Marcos comme présidente de Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions dédiée à la mobilité routière, et directrice générale adjointe de Vinci Concessions, dont elle rejoint, à ce titre, le comité de direction. Getlink indique que ses navettes passagers ont transporté 267.942 véhicules de tourisme en août, un nombre en baisse de 28% en comparaison annuelle, dans un été marqué par un double impact de la levée de quarantaine le 7 juillet puis de remise de quarantaine le 15 août.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.08%