CAC 40 : la baisse devrait encore l'emporter

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son mouvement de baisse jeudi matin dans le sillage du repli observé la veille à Wall Street, sur fond de dégradation des perspectives économiques. A 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - décroche de 54,5 points à 4289,5 points, annonçant une ouverture encore très prudente. Un véritable scénario de rupture s'était dessiné hier en fin de séance avec un CAC qui avait perdu jusqu'à 3% avant d'en terminer sur un recul de 2,8%, à 4345 points. A New York, les pertes se sont également creusées suite à une téléconférence très attendue de Jerome Powell, au cours de laquelle le président de la Fed a indiqué que le recours aux taux négatifs n'était ni discuté ni envisagé à l'heure actuelle par l'autorité centrale. Cette phrase n'a pas plu à Wall Street, qui tablait sur un recours à des taux négatifs aux Etats-Unis dès l'exercice 2021. Les investisseurs ont également mal reçu une autre affirmation du patron de la Réserve fédérale, selon lequel la reprise pourrait être plus lente que prévu avec un chômage de longue durée risquant de se renforcer. Les statistiques américaines du jour devraient d'ailleurs illustrer le lourd tribut de la pandémie sur l'activité économique. Les nouvelles demandes d'inscriptions au chômage aux Etats-Unis -ressorties à 3,2 millions la semaine passée - devraient s'établir à 2,5 millions cet après-midi, soit un repli de quelque 20%. Ce chiffre devrait malgré tout porter le nombre de nouveaux chômeurs depuis le début de la crise à plus de 35 millions de personnes, ce qui correspond à au moins 20% de la population active américaine. Dans ces conditions, la baisse devrait encore l'emporter jeudi à Paris et le marché parisien pourrait bien sortir par le bas de son corridor allant de 4350 à 4550 points dès ce matin. D'après les chartistes, le CAC pourrait ainsi aller combler le 'gap' des 4214 points du 3 avril dernier, voire refluer vers les 4000 points dans le cadre d'un schéma tête/épaules baissière induisant un potentiel de baisse de plus de 300 points.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -2.83%