CAC 40: l'ouverture s'annonce terne en l'absence de Londres information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 08:27

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grande tendance jeudi matin, l'absence de Londres, fermée en raison

d'un jour férié, incitant les investisseurs à marquer une pause.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juin - avance de 13,5 points à 6421,5 points, annonçant un début de journée en très légère progression après deux séances consécutives de repli.



La séance du jour devrait apparaître relativement calme du fait de la fermeture de la Bourse de Londres pour cause de 'Spring Bank Holiday'.



La City ne rouvrira pas avant lundi, la journée de demain étant également fériée du fait des festivités entourant le jubilé célébrant les 70 ans de règne d'Elizabeth II.



La cote s'annonce donc peu animée en cette fin de semaine, privée notamment des changements de recommandation des grandes banques d'investissement, dont les équipes de recherche actions pour l'Europe sont basées à Londres.



Hier, le marché parisien avait achevé la première séance du mois de juin dans le rouge, signant un repli de près de 0,8% à 6418 points, un niveau proche de ses plus bas du jour.



Après des débuts positifs, Wall Street s'est également retournée à la baisse hier en réaction à un indice ISM solide, qui a ravivé le scénario d'une accélération du resserrement monétaire de la Fed.



Le Dow Jones a perdu plus de 0,5%, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,7%.



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei cédait 0,2% jeudi, pénalisé elle aussi par les anticipations de durcissement monétaire de la Réserve fédérale.



En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations était virtuellement inchangé et la Bourse de Hong Kong lâchait près de 1,5%.



Sur le marché des matières premières, les cours du pétrole poursuivent leur correction, pénalisés par des informations du Financial Times selon lesquelles de l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, envisagerait d'augmenter sa production suite aux sanctions qui frappent actuellement la Russie.



Le brut léger américain perd actuellement 1,4% à 113,6 dollars, et le Brent de mer du Nord cède 1,2% pour revenir sous le seuil des 115 dollars.



Cette deuxième séance du mois sera marquée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques, avec entre autres les chiffres des inscriptions aux allocations chômage, de la productivité et des commandes à l'industrie aux Etats-Unis.



L'enquête ADP - qui paraîtra à 14h15 - préfigurera le rapport officiel sur l'emploi, très attendu, qui sera rendu public demain.



En Europe, les prix à la prix à la production industrielle, prévues à 11h00, devraient confirmer que l'inflation culmine dorénavant à des niveaux inédits depuis plus de 40 ans.



Dans ce contexte inflationniste, la prudence devrait encore rester de mise, les investisseurs rééquilibrant leur approche vis-à-vis du risque avec un penchant pour les valeurs défensives, de qualité et 'à faible bêta', c'est-à-dire les titres affichant une moindre volatilité comparée à celle du marché.