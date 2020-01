Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : l'optimisme perdure en attendant l'emploi américain Cercle Finance • 10/01/2020 à 08:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris semble bien partie pour aligner une troisième séance consécutive de hausse vendredi, dans l'espoir que les chiffres de l'emploi qui paraîtront cet après-midi aux Etats-Unis maintiennent la dynamique favorable des marchés d'actions. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - avance de 16,5 points à 6058 points, annonçant un début de séance dans le vert. Le marché parisien devrait toutefois rester relativement creux en attendant la publication, à 14h30, du rapport officiel sur l'emploi américain, toujours très suivi par les investisseurs. 'L'élément-clé pour les marchés est que la publication montre un rétrécissement continu du marché du travail, c'est-à-dire un nombre de créations de postes toujours bien au-dessus des 100.000', rappellent ce matin les équipes de Danske Bank. 'Un chiffre trop décevant, qui de notre point de vue n'est pas envisageable, relancerait au contraire le mouvement d'aversion pour le risque', avertit la banque danoise. La parution mercredi d'une solide enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis puis l'annonce jeudi d'un net recul des inscriptions hebdomadaires au chômage avaient alimenté l'optimisme des opérateurs concernant la bonne santé du marché du travail. Pour décembre, le consensus table sur quelque 160.000 créations de postes, contre 266.000 nouveaux jobs au mois de novembre, pour un taux de chômage inchangé à 3,5%, un plus bas depuis près de 50 ans. De bons chiffres permettraient sans nul doute aux marchés d'actions américains d'enchaîner une 15ème semaine de hausse d'affilée ce vendredi. Hier, Wall Street avait gratifié les investisseurs d'un nouveau 'carton plein' de records avec de nouveaux zéniths historiques. A l'optimisme du marché sur le marché du travail américain s'ajoutent de bonnes nouvelles sur le front du commerce. Pékin a en effet confirmé hier son intention de venir signer l'accord 'de phase 1' avec les Etats-Unis en début de semaine prochaine à Washington.

