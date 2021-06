Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : l'optimisme continue de l'emporter Cercle Finance • 02/06/2021 à 08:29









Le Palais Brongniart, ancien siège de la ville de Paris. (Crédit photo : L. Grassin) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa progression mercredi matin, toujours portée par le contexte d'optimisme qui entoure la reprise de l'économie. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juin - avance de 4,5 points à 6482 points, annonçant une ouverture en très légère hausse. Le rally haussier entamé il y a maintenant plus de 10 jours se traduit par un enchaînement de records, le CAC ayant atteint hier un nouveau plus haut annuel à 6522 points avant de finir la journée sur un gain de 0,6% à 6489 points. L'optimisme entourant la réouverture de l'économie et la révision à la hausse des perspectives de croissance fait plus que compenser les inquiétudes ayant trait à l'apparition de nouveaux variants du Covid. A en croire les analystes, le marché parisien - qui flirte depuis quelques séances avec le seuil symbolique des 6500 points - évolue toujours dans une dynamique haussière sur le court terme. 'Une clôture au-dessus de la borne haute des 6515 points devrait valider assez facilement un supplément d'extension à 6575 points', assurent ainsi les équipes de Kiplink Finance. Mais plus les indices gagnent en altitude, plus les volumes d'échanges s'évaporent, avec moins de 2,8 milliards d'euros traités à la clôture d'hier, un niveau qui apparaît extraordinairement faible. A la différence des places européennes quasi-euphoriques, Wall Street a par ailleurs entamé le mois de juin sans grand entrain hier, au sortir du long week-end du 'Memorial Day'. A la fermeture de New York, le rouge dominait avec un S&P 500 et un Nasdaq qui s'effritaient de près de 0,1% tandis que le Dow Jones (+0,1%) était maintenu à flot par le secteur pétrolier dopé par la remontée des cours du brut. La séance de mercredi s'annonce peu chargée sur le front macroéconomique et la seule statistique figurant au programme de la journée est l'indice des prix à la production de la zone euro. Sur la base des données les plus récentes, les économistes s'attendent à ce que l'indice PPI ait bondi de plus de 7% sur un an en mai, contre +4,3% en avril.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.01%