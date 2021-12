Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: l'obstacle de la Fed est désormais passé information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 08:31









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit : L. Grassin) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en hausse jeudi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street, au lendemain des annonces sans surprise de la Réserve fédérale américaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - affiche un gain de 122 points à 7048 points, annonçant un net redressement dans les premiers échanges.



Comme prévu, la Fed a annoncé hier soir une accélération de la réduction de ses rachats d'actifs à l'issue de la réunion de son comité stratégique, tout en ajoutant qu'elle prévoyait au moins trois hausses de taux l'an prochain.



'Ce durcissement de ton avait été bien fléché par les responsables de la Fed depuis la dernière réunion de l'institution, et notamment par son président (Jerome Powell, NDLR) lui-même lors de son témoignage devant le Congrès, ce qui a permis d'atténuer l'impact de ces décisions sur le marché', explique-t-on chez Deutsche Bank.



La Bourse de New York a d'ailleurs fini en nette hausse mercredi après les annonces de la banque centrale, qui semblent avoir rassuré les investisseurs quant à l'efficacité de sa communication.



Au coup de cloche final, à Wall Street, le Dow Jones s'adjugeait près de 1,1% tandis que le Nasdaq Composite grimpait de plus de 2,1%.



L'obstacle de la Fed désormais passé, les opérateurs vont pouvoir se concentrer sur les fondamentaux économiques, en particulier sur l'évolution de l'inflation qui est devenue le sujet incontournable du moment.



Justement, les investisseurs vont crouler sous les statistiques aujourd'hui, notamment du côté des Etats-Unis où une série d'indicateurs sur le marché de l'emploi, l'immobilier et l'activité industrielle seront dévoilés au fil de l'après-midi.



En Europe, les intervenants de marché vont prendre le temps de se pencher ce matin sur les derniers indices PMI de l'activité dans le secteur privé de la zone euro.



Cette séance sera surtout animée par la dernière réunion de l'année de la Banque centrale européenne (BCE), qui devrait confirmer de son côté qu'une hausse des taux d'intérêt est très peu probable l'an prochain.



Son programme d'achats d'urgence lié à la pandémie (PEPP) devrait prendre fin, comme prévu, en mars 2022, mais le programme 'traditionnel' d'achat d'actifs (APP) devrait être porté à 40 milliards d'euros par mois afin d'assurer une transition en douceur.



