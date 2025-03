CAC 40: l'inflation américaine pour conclure la semaine information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 08:28









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en baisse vendredi à l'ouverture pour la dernière séance d'une semaine marquée par une nouvelle escalade dans le dossier commercial, alors qu'une importante salve d'indicateurs est prévue dans la journée.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - lâche 45 points à 7959 points, laissant entrevoir une troisième séance consécutive dans le rouge.



Echaudés les menaces proférées par Donald Trump contre les constructeurs automobiles étrangers, les investisseurs espèrent néanmoins retrouver un peu d'optimisme avec les statistiques figurant au programme du jour.



L'indice des prix PCE aux Etats-Unis, la jauge d'inflation préférée de la Fed qui sera publiée à 13h30, pourrait notamment montrer une stabilisation de l'inflation en février.



De chiffres rassurants seraient de nature à atténuer les inquiétudes des investisseurs quant à l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale et à les encourager à revenir vers les actions.



Dans le même temps, certains économistes craignent que le processus de désinflation prenne fin cette année aux Etats-Unis du fait de l'impact des droits de douane.



L'indice de confiance du consommateurs de l'Université du Michigan, lui aussi attendu dans l'après-midi, permettra à ce titre de mesurer l'évolution du moral des ménages américains dans le contexte politique actuel.



Les craintes ayant trait à un durcissement de la guerre commerciale ont fait reculer le marché ces derniers jours, l'indice CAC 40 affichant à ce stade un repli de 0,6% sur la semaine, ce qui l'a fait refluer sous les 8000 points.



Du côté de New York, les scores se révèlent bien plus contrastés: le Dow Jones affiche un gain hebdomadaire de 0,7%, tandis que le Nasdaq est globalement inchangé.



Bon nombre d'investisseurs estiment en effet que les valeurs américaines sont devenues bien moins chères après leur récent mouvement de baisse, ce qui génère quelques rachats à bon compte.



Par ailleurs, la plupart des indicateurs montrent que l'économie américaine est loin d'être sur le point d'entrer en récession, comme peuvent le redouter certains stratèges.



Publié hier, le PIB des Etats-Unis a augmenté de 2,4% en rythme annualisé au quatrième trimestre, selon le Département du Commerce, qui avait annoncé une croissance de 2,3% en estimation précédente il y a un mois.



Le regain de volatilité qui a caractérisé le marché cette semaine pourrait cependant être annonciateur de nouvelles secousses.



La semaine qui vient risque de connaître un nouvel accès de volatilité avec la présentation officielle, mercredi, des nouvelles surtaxes douanières prévues par l'administration Trump, le fameux 'Jour de la Libération' promis par le président américain.



Les marchés de change varient peu sachant que les indicateurs au menu du jour pourraient pousser les investisseurs à revoir leurs anticipations en matière de taux aux Etats-Unis.



L'euro reste stable face au dollar, évoluant toujours dans la zone de 1,0790.



Les rendements américains se tendent légèrement dans un contexte attentiste, celui des Treasuries à dix ans s'établissant non loin de 4,37%.



Le pétrole décline après son récent redressement, lié à des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, mais se dirige vers des gains confortables sur l'ensemble de la semaine.



Le Brent se replie de 0,4% à 73,8 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,4% à 69,6 dollars.





