Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: l'inflation américaine dans le viseur information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 08:34









(CercleFinance.com) - Après son timide rebond de la semaine passée (+0,7%), la Bourse de Paris devrait poursuivre son fragile redressement lundi matin dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine, qui constituent un enjeu crucial quant à l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance septembre - grappille 34 points à 6246,5 points, annonçant une ouverture en légère hausse.



Une certaine prudence devrait toutefois l'emporter avant la publication, demain, de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois d'août.



Le consensus table sur un ralentissement de l'indice des prix à la consommation (CPI), autour de 8% en rythme annuel contre 8,5% le mois précédent, ce qui pourrait montrer que le pic d'inflation a probablement été dépassé.



Les données d'inflation pour le mois de juillet avaient déjà signalé le début d'un ralentissement de le hausse des prix, un tassement ce qui avait permis aux marchés d'actions américains de reprendre confiance.



Sur l'ensemble de la semaine écoulée, le Dow a affiché un gain de l'ordre de 2,7% tandis que le Nasdaq s'est octroyé une progression d'environ 4,1%, mettant ainsi fin à une série de trois semaines consécutives de baisse.



Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, a pourtant martelé pendant tout l'été sa détermination à lutter contre l'inflation, quitte à provoquer une récession, ce qui a refroidi les espoirs d'un prochain mouvement de pause dans le cycle de durcissement monétaire.



Le patron de la Fed a rappelé qu'il faudrait que le reflux de l'inflation soit durablement établi pour que cette pause tant espérée puisse intervenir, un objectif qui semble lointain quand on sait que la cible de l'institution se situe à 2%.



Les investisseurs veulent cultiver malgré tout l'espoir d'un 'atterrissage en douceur' qui verrait la Fed poursuivre son resserrement monétaire sans provoquer un ralentissement de l'économie américaine plus marqué que celui observé ces derniers mois.



'Nous pensons que nous sommes en plein milieu d'un creux pour les marchés, qui commencent à intégrer le scénario d'une reprise en 'U' (au lieu de celui d'une reprise en V)', estime Craig Fehr, stratégiste chez Edward Jones.



Ce contexte serait idéal pour permettre aux marchés boursiers de retrouver leur allant sur la base de fondamentaux un peu plus sains.



Avec la perspective d'une poursuite des relèvements de taux, les rendements des bons du Trésor américain continuent néanmoins de s'inscrire en hausse: le dix ans a aligné vendredi une sixième semaine consécutive de progression pour culminer à 3,32%.



Il évoluait autour de 2,64% à la fin du mois de juillet.



Sur le marché des changes, le dollar se stabilise autour de la parité face à l'euro ce lundi en attendant l'annonce des chiffres très attendus de l'inflation.



La semaine sera également marquée par la parution, demain, de l'indice allemand ZEW mesurant la confiance des investisseurs, qui permettra d'en savoir plus sur l'imminence d'une récession en zone euro.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.97%